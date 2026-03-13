Merkez Bankası'ndan iflas sinyali! 'Hiç Paramız Kalmadı'

Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, RTL kanalında yaptığı açıklamada, Orta Doğu’daki gerilimlerin tetiklediği petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı hükümetin olası akaryakıt desteği (sübvansiyon) uygulamasına sert bir uyarıda bulundu.

Galhau, Fransa’nın halihazırda yüksek kamu borcu yükü altında olduğunu vurgulayarak, yeni mali desteklerin bütçe açıklarını ve borcu daha da artıracağını belirtti. Bu durumun uzun vadeli (10 yıl ve üzeri) faiz oranlarını yükselteceğini, bunun da hem devleti hem de vatandaşları (konut kredileri ve şirket yatırımları üzerinden) olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Konuşmasında çarpıcı bir ifadeyle, kamu maliyesinin yeni sübvansiyonlara tahammülü olmadığını dile getirerek “Hiç paramız kalmadı” dedi. (Orijinal Fransızca ifadesi: “Nous n’avons plus d’argent”).

Galhau’ya göre, enerji krizine karşı en etkili çözüm tek seferlik devlet yardımları değil; enerji dönüşümüne yatırım yapmak olmalı. Bu yaklaşım, kısa vadeli rahatlama yerine uzun vadeli sürdürülebilirlik sağlayacak.

Fransa, GSYH’ye oranla yaklaşık %111-112 seviyesindeki kamu borcuyla Avrupa Birliği’nde İtalya ile birlikte en yüksek borç yüküne sahip ülkelerden biri konumunda. Bu açıklama, son dönemde akaryakıt fiyatlarının litre başına 2 euro’yu aşması ve muhalefetten gelen destek talepleri bağlamında geldi.

Bu uyarı, hükümetin mali disiplin vurgusunu güçlendirirken, vatandaşların artan yakıt maliyetlerine karşı doğrudan yardım beklentilerini de sınırlıyor gibi görünüyor.