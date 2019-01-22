Sosyal medya fenomeni kadın donarak öldü

Gigi Wu, 10 gün önce tek başına Tayvan'ın en yüksek dağı olan Yushan Dağı’na çıkmak üzere yola koyuldu. Ancak tırmanışının 8’inci gününde Wu’dan yardım sinyali geldi.

Ekipler 28 saat sonra ulaştı

Arkadaşına "dağ geçidine düştüğünü" bildiren ve acil yardım isteyen Gigi, bu esnada deniz seviyesinden 1700 metre yüksekteydi. Hava koşulları el vermemesi sebebiyle kurtarma ekipleri Gigi'ye 28 saat sonra ulaşabildi ancak çok geçti. Genç kadın eksi 2'nin altındaki sıcaklıkta donarak hayatını kaybetmişti.

Sosyal medya fenomeni dağcının ölümünün ardından ailesi hesaplarını kapattı ve bir anı sayfası açtı. Sayfada pek çok kişi genç dağcıyı gözyaşlarıyla andı.