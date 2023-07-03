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Yerel Sosyal medya esareti ne hale getirdi! Gençlerden trafikte skandal hareket
Yerel

Sosyal medya esareti ne hale getirdi! Gençlerden trafikte skandal hareket

Yeniakit Publisher
2023-07-03 13:50:00 - 2023-07-03 13:51:38

Çekmeköy Şile otoyolunda bir grup genç sosyal medyaya video çekebilmek için sürücü koltuğunda oturan kişinin kucağına oturarak tehlikeli bir yolculuk gerçekleştirdi. O anları ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çekmeköy Şile otoyolunda bir grup genç sosyal medyaya video çekebilmek için sürücü koltuğunda oturan kişinin kucağına oturarak tehlikeli bir yolculuk gerçekleştirdi. O anları ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çekmeköy Şile otoyolunda gerçekleşen olayda bir grup genç, seyir halinde olan aracın videosunu çekebilmek için şoför koltuğunda oturan sürücünün kucağına uzandı. Sosyal Medyaya video çekebilmek için yapmış oldukları tehlikeli yolculuklarını başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürücü gençleri “ne yapıyorsunuz” diye uyardığında gençlerden “eyvallah” cevabını aldı.

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