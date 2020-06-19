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Teknoloji

Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp 'çevrim içi, yazıyor' bildirimlerini kaldırdı mı?

WhatsApp uygulamasında arkadaşınız ile sohbet ederken üst kısımda beliren çevrim içi, yazıyor veya son görülme gibi bildirimlerin bir süredir ortadan kalkmış olduğu bildiriliyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 19:48:00 -
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp 'çevrim içi, yazıyor' bildirimlerini kaldırdı mı?

Dünyanın en çok kullanılan iletişim uygulaması WhatsApp son bir saattir problem yaşıyor. Pek çok ülkeden kullanıcılar WhatsApp son görülme veya çevrim içi özelliğinin kaybolduğunu ve gizlilik ayarlarına da erişilemediğini bildiriyor.

Twitter üzerinde de gündem olan problem nedeniyle kullanıcıların son görülme, yazıyor veya çevrim içi şeklinde üst kısımda yer alan bildirimleri kaybolmuş durumda. Bunu düzeltmek için gizlilik ayarlarına girmeye çalışanlar ise erişim problemi ile karşı karşıya kalıyor. Normalde bu ayarlar kullanıcı tarafından yapılabiliyordu ancak şu anda açık tutanların da bildirimleri görünmüyor.

Resmi açıklama bekleniyor

Bazı kaynaklar WhatsApp’ın bu özellikleri bilerek kapattığını belirtiyor ancak henüz firmadan resmi bir açıklama gelmediği için gerçekliği konusunda şüpheler var. Akla en yakın gelen sorun WhatsApp sunucularında bir problem olduğu yönünde.

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