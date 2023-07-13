Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Küçük kız bakın ne istedi

6 yaşındaki Lavin Hira Aktoğ, promterden haber sunar gibi "Patates Tv" ismini verdiği kanalda harabe haldeki asırlık hamamın restore edilmesini istedi. Hamamın restore edilmesi için haber sunup sosyal medyada sesini duyurmaya çalışan Lavin Hira, "Mahallemiz çok güzel, tarihi hamamın onarılıp turistlere açılmasını istiyorum. Yıkılma tehlikelisi olduğu için mahallede oyun oynayıp, bisiklet sürmeye korkuyorum" dedi.

Yeni Turan Mahallesi Muhtarı Ahmet Macit ise, hamamın yıkılmasının önlenmesi ve tarihi mirasın korunması çağrısında bulundu. Turistlerden hamam için ziyaret talebi aldığını belirten Macit, "Vatandaşlar ve gelecek turistler yıkım tehlikesi olduğu için ziyaret edemiyor. 1920 yılında onarım yapılmış ve halka açılmıştır. 2013 yılından bugüne koruma altına alındı. Yetkililerden tekrardan restore edilmesini ve turistlerin uğrak noktası haline gelmesi için yardım talep ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Nusaybin ilçesinde asırlık geç Roma mimari özeliklerini taşıyan Osmanlı taşra hamamı harabeye döndü. Nusaybin Belediyesi tarafından muhafaza edilen hamamın inşa tarihinin kitabede 1339 Hicri olduğu bilgisi yer alırken, kitabede hamamda yapılan bir tadilat da anlatılıyor.