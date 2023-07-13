  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Küçük kız bakın ne istedi
Yaşam

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Küçük kız bakın ne istedi

Yeniakit Publisher
2023-07-13 22:23:00 -

Mardinli küçük kız 'Patates TV'de sunduğu haberde harabeye dönen hamama dikkat çekti.

6 yaşındaki Lavin Hira Aktoğ, promterden haber sunar gibi "Patates Tv" ismini verdiği kanalda harabe haldeki asırlık hamamın restore edilmesini istedi. Hamamın restore edilmesi için haber sunup sosyal medyada sesini duyurmaya çalışan Lavin Hira, "Mahallemiz çok güzel, tarihi hamamın onarılıp turistlere açılmasını istiyorum. Yıkılma tehlikelisi olduğu için mahallede oyun oynayıp, bisiklet sürmeye korkuyorum" dedi.

Yeni Turan Mahallesi Muhtarı Ahmet Macit ise, hamamın yıkılmasının önlenmesi ve tarihi mirasın korunması çağrısında bulundu. Turistlerden hamam için ziyaret talebi aldığını belirten Macit, "Vatandaşlar ve gelecek turistler yıkım tehlikesi olduğu için ziyaret edemiyor. 1920 yılında onarım yapılmış ve halka açılmıştır. 2013 yılından bugüne koruma altına alındı. Yetkililerden tekrardan restore edilmesini ve turistlerin uğrak noktası haline gelmesi için yardım talep ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Nusaybin ilçesinde asırlık geç Roma mimari özeliklerini taşıyan Osmanlı taşra hamamı harabeye döndü. Nusaybin Belediyesi tarafından muhafaza edilen hamamın inşa tarihinin kitabede 1339 Hicri olduğu bilgisi yer alırken, kitabede hamamda yapılan bir tadilat da anlatılıyor.

Bu ormanlara 3 ay boyunca girmek yasak
Bu ormanlara 3 ay boyunca girmek yasak

Yaşam

Bu ormanlara 3 ay boyunca girmek yasak
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23