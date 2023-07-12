Sosyal Medya bu haberle yıkılıyor! TOGG’a çarpan traktör soförü: O kadar sessizdi ki nasıl geldiğini anlamadım
Sosyal Medya’da çıkan bir habere göre traktör şoförü TOGG’a çarpıyor. “Çok sessizdi, nasıl geldiğini fark edemedim.” Diyen traktör şoförünün paylaşımı rekorlar kırıyor.
Son günlerde Sosyal Medya’da TOGG ile ilgili paylaşımlar dikkat çekiyor. En son olarak bir traktör sürücüsünün TOGG’a çarpması sosyal medyanın bir numaralı konusu oldu. Doğruluğu tartışmalı habere göre traktör şoförü TOGG’a çarpmasına gerekçe olarak “Çok sessizdi, geldiğini fark edemedim.” Diyor. Paylaşım, en çık tıklananlar arasında yerini aldı. Paylaşımın altında TOGG sürücülerine de “TOGG sürücüleri dikkat edin ve korna ile uyarın” diye bir uyarı yapılmış.
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