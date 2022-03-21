Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Kuytul ile Gülen arasında dikkat çeken benzerlik

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Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul’un, geçtiğimiz yıllarda Ankara’da düzenlenen mitingte “Peygamber şu anda miting alanımızda” dediği görüntüleri sosyal medyada yeniden gündem oldu. Kuytul’un Peygamber Efendimiz üzerinden istismarı, aynı yönteme başvuran FETÖ’yü akıllara getirdi.

Furkan Vakfı üyeleri Adana sokaklarını karıştırdı

Alparslan Kuytul öncülüğünde Furkan Vakfı mensupları, dün Adana’da sokaklara dökülerek provokatif eylemlerde bulundu. Nevruz ile eş zamanlı olarak yasa dışı gösteri yapan protestocular emniyet güçlerine tahrik, hakaret ve istismarda bulundu. Adana Valiliğinden yapılan açıklamada 37 emniyet mensubunu yaraladıkları öğrenildi. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan ve taşkınlık çıkarmaya devam eden kalabalığa bazı polislerin orantısız güç kullanması ise tepkiye neden olurken, Furkan Vakfı’nın devletin polisini hedef göstermesi amacına ulaşmış oldu.

Kuytul'dan Peygamber istismarı

Adana’daki Furkan Vakfı mensuplarının çıkardığı olaylar gündemdeki yerini korurken sosyal medyada Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul’un bir konuşması yeniden gündeme geldi.

Ankara’da 2016 yılında düzenlenen bir mitingde Kuytul, iki kadın vakıf üyesinin rüyada Peygamber Efendimiz’i gördüğünü belirterek, “İki hanım kardeşimizin gördüğü sabıka rüyalarda peygamberimiz de şu anda aramızda” ifadelerini kullandı.

FETÖ ile aynı yöntemi kullanıyorlar

Kuytul’un istismarı, FETÖ ile benzerliğini akıllara getirdi. Din istismarı ile kitleleri kendine bağlayan FETÖ de çoğu zaman rüyalarda Peygamber Efendimiz’in görüldüğünü söyleyerek insanların dini duygularını sömürmüştü.

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, 17-25 Aralık sonrası rüyasında Peygamber Efendimiz'i gördüğünü belirtip "Tweetleri ikiye katlayın!" yalanını söyleyerek istismarda sınırları zorlamıştı.