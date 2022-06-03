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Medya Sosyal medya artık çığrından çıktı! Ekmeğe büyük saygısızlık
Medya

Sosyal medya artık çığrından çıktı! Ekmeğe büyük saygısızlık

Sosyal medyada bir çift, ellerindeki ekmekle birbirlerine vurarak büyük saygısızlığa imza attı. Çiftin paylaştığı video tepkilere sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 23:31:00 -

 Yeniakit.com.tr 

TikTok'ta paylaşım yapan bir çiftin ekmeğe yönelik saygısızlıkları sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Çiftin paylaştığı videoda, "Taş-bıçak-makas" adı verilen oyunu oynadıkları, yenen tarafın, yenilen tarafa elindeki ekmekle vurduğu gözlendi.

Kadın karşısındaki erkeğe ekmekle vururken ekmeği yere de düşürdü.

Çirkin görüntüler tepkileri de beraberinde getirdi.

Sosyal medyada yapılan paylaşıma gösterilen tepkilerden bazıları şöyle:

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