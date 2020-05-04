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Ekonomi

Sosyal konutlar için çalışılıyor

Dar gelirli vatandaşlar için başlatılan 100 bin sosyal konut projesi kapsamında çekilişler tekrar başlarken, TOKİ, Zonguldak Çaycuma’daki projesinin inşaat çalışmalarına da hız verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 07:24:00 -
Sosyal konutlar için çalışılıyor

100 bin sosyal konut projesi kapsamında geçen hafta yeniden başlayan kura çekilişlerine devam ediliyor. Bugün Trabzon Şalpazarı’nda yer alacak konutların kura çekilişi gerçekleşiyor. Bu arada TOKİ, Zonguldak Çaycuma’da inşa edeceği 197 adet konut inşaatı için çalışmalara hız verdi. Konutlar ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

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