Sosyal Konut Projesi 250 alt sektörü hareketlendirecek

İlk Evim İlk İş Yerim’ adlı proje kapsamında hayata geçirilecek konutlar için ilk kazma 25 Ekim’de vurulacak. 5 bin konutun temel atma törenleri Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 17 ilde yapılacak. Sosyal konutta ilk temellerin atılmasıyla istihdamı 6 milyonu aşan ve sayıları 250’yi bulan inşaatın alt sektörlerinde canlılık bekleniyor.

GSYH’deki payı yüzde

35 Araştırmalara göre inşaat sektörü, malzeme sanayiinden mimarlığa, mühendislikten teknik müşavirliğe kadar birçok alanı içinde barındırıyor. 250 civarında yan sektörü doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiriyor. Artan maliyetler, küresel krizin olumsuz etkileri ve salgın nedeniyle zayıflasa da inşaatın gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı yüzde 4.7 düzeyinde. Sektörün doğrudan istihdamı ise 1.8 milyon civarında. İnşaatın desteklediği 250 yan sektörle istihdam 6 milyonu aşıyor. Bu sektörlerin GSYH içinde yüzde 35’e varan paya sahip olduğu belirtiliyor.

Çarpan etkisi oluşturacak

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, sosyal konut projesine çok büyük bir talep olduğunu vurguladı. Kalyoncu, “Yoğun talep ihtiyacın ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Devletimizin bu adımı dar gelirli kesimin barınma ihtiyacını belki de olabilecek en uygun şartla karşılamış oluyor” dedi. ‘İlk Evim İlk İş Yerim’in yan sektörlere sağlayacağı katkılara değinen Kalyoncu, “Kampanya, ülkemizin lokomotif sektörlerinden olan ve 250 alt sektörü besleyen gayrimenkul sektörünü canlandırarak istihdam ve üretim anlamında ekonomimize faydalı olacaktır” diye konuştu. Kalyoncu, kampanyadan sadece inşaat veya müteahhitlik hizmetlerinin faydalanmayacağını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu: “Büyük ölçekte ve sadece metropollerde değil, Türkiye’nin çok geniş bir kesiminde yeni bir talebin oluşması bu atılımın alt sektörlerle ilişkisine bakarak değerlendirdiğimizde 900 milyar TL yatırım ve 2 trilyon TL çarpan etkisi oluşturduğunu görüyoruz. ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ Türkiye genelini kapsadığı, sonucunda barınma ihtiyacının en kritik olduğu kesime fayda sunduğu ve oluşan ekonomik faaliyetlerden ülkemizin çok farklı bölgeleri ile kesimlerini adil bir şekilde faydalandıracağı için sosyal etki açısından da olumlu sonuçlar çıkaracak.”

İstihdam artacak

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt da kampanyanın ekonomik açıdan çok büyük bir hareket sağlayacağını söyledi. Özyurt, “Ekonominin lokomotiflerinden olan inşaat sektörü dolaylı olarak 250 alt sektörü besliyor. Dolayısıyla inşaat ve müteahhitliğin yanı sıra bu sektörlerde de hareket olacak. Demirinden çimentosuna, seramikten boyaya sayısız kolu içinde barındıran inşaat malzemeleri alanında ciddi hareketlenme bekliyoruz” dedi. İnşaat malzemelerinin yanı sıra aydınlatmadan mobilyaya, nakliyeden ev tekstiline kadar pek çok iş kolunun faaliyete geçeceğini dile getiren Özyurt, “Piyasalar birbirine bağlı olarak canlanacak, çarklar zincirleme dönmeye başlayacak. ‘İlk Evim İlk İş Yerim’in ayrıca yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağlayacağı belirtiliyor” ifadelerini kullandı. Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır da cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin dar gelirliler için büyük bir fırsat sunduğunun altını çizdi. “Dev ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ kampanyası, gayrimenkul üretimi için ihtiyaç olan her alt sektörü hareketlendirecek ve büyütecektir. Sağlayacağı istihdamla ekonominin çarklarına ivme katacaktır” diye ekledi.