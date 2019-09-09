Sosyal faaliyetler devam ediyor
Kilis Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik alanında çalışmalarını attırarak sürdürüyor.09 Eylül 2019 Pazartesi 14:51
Kilis Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik alanında çalışmalarını attırarak sürdürüyor.
Kilis Belediyesi, Sosyal İşler Müdürlüğükadın meslek zenginleştirme merkezleri tarafından kadınlara yönelik eğitimler, Türkçe kursları, çocuklar için anasınıfları, yardıma muhtaç yaşlılara yemek yardımları ve kadınların kendi elleri ile ürettiği el emeği ürünleri ile ilgili kurslar aralıksız devam ettiği bildirildi.
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