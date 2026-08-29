  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Meteoroloji’den 26 ile alarm! İki kentte turuncu kod: Şiddetli yağış geliyor İETT otobüsü evin çatısına ramak kala durdu! İstanbul’da yine kaza ABD ordusundan Pasifik’te kartellere ağır darbe! Tekneyi ele geçirip batırdılar 29 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi Kamyoneti şarampole yuvarlanan şehit babası kurtarılamadı Dijital kuşatmaya karşı milli güvenlik alarmı! 29 Ağustos 1966: Seyyid Kutub’un idam edilmesi (Mısırlı düşünür ve aksiyon adamı) Trump’tan Venezuela açıklaması! Petrol rezervlerinde dev anlaşma Yasal sınırın 11 katı çıktı! Direksiyonda sızdı! Yakıt ücreti ambulansta tahsil edilmeye çalışıldı Sözde halkçı Özel, halkı böyle azarladı: Lanet olsun!
Gündem Soruşturma "Faili Meçhul" dairesine gönderildi Kaşif Kozinoğlu dosyası sil baştan
Gündem

Soruşturma "Faili Meçhul" dairesine gönderildi Kaşif Kozinoğlu dosyası sil baştan

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

2011 yılında tutuklu bulnduğu Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin dosyada yeni bir gelişme yaşandı. Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin dosyanın, yeniden değerlendirilmek üzere "Faili Meçhul" dairesine gönderildiği öğrenildi.

Cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin dosyada yeni bir gelişme yaşandı. Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin dosyanın, yeniden değerlendirilmek üzere "Faili Meçhul" dairesine gönderildiği öğrenildi.

Kozinoğlu, 12 Kasım 2011 tarihinde Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunduğu sırada rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti. Ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında daha önce ölümün doğal nedenlerle gerçekleştiğine ilişkin değerlendirmeler yapılmıştı.

Edinilen bilgilere göre, yıllar sonra yeniden gündeme gelen dosya kapsamında yapılan incelemelerin ardından soruşturma dosyası Faili Meçhul dairesine gönderildi.

Dosyanın bu aşamadan sonra yeniden inceleneceği, ölüm olayına ilişkin elde edilen bilgi ve belgelerin yanı sıra varsa yeni delillerin de değerlendirileceği öğrenildi.

Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmanın yeniden ele alınmasıyla birlikte, cezaevinde yaşanan ölümün tüm yönleriyle araştırılması ve olayda herhangi bir suç unsuru bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23