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Sorumsuz Pitbull sahibi felakete yol açıyordu! Tasmasız köpek dehşet saçtı..

Aydın'daki bir parkta yürüyüş yapan kadına tasmasız ve ağızlıksız gezdirilen Pitbull cinsi bir köpek saldırdı. Saldırıya uğrayan Semra Çağlıyan Kara, kolundan yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 23:33:00 - 2022-11-19 00:46:35
Sorumsuz Pitbull sahibi felakete yol açıyordu! Tasmasız köpek dehşet saçtı..

 Yeniakit.com.tr 

Başıboş köpek sorunu sözde hayvanseverler sebebi ile bir türlü çözülemezken, diğer yandan da tehlikeli ırk hayvan sahiplerinin sorumsuzluğu sürüyor.

Aydın'da sahibi tarafından tasmasız ve ağızlıksız gezdirilen Pitbull cinsi köpek dehşet saçtı.

Parkta yürüyüş yapan Semra Çağlıyan Kara'ya saldıran Pitbull, kadını kolundan yaraladı.

Yaşadığı olayı anlatan Kara, şu ifadeleri kullanarak yetkililere seslendi:

Salı günü parkta yürüyüş yaparken Pitbull sahibinin sorumsuzluğu yüzünden köpek saldırısına uğradım ve kolum parçalandı. Allahtan damarımı koparmadı, boğazıma saldırabilirdi. O an ölebilirdim, sahibinin yardımıyla hayatta kaldım, kurtarıldım ambulans geldi ve hastaneye götürüldüm. Yetkililerin buna bir çözüm bulması gerekiyor. Psikolojim bozuldu, uyuyamıyorum. Yetkililerin buna bir çözüm bulmasını istiyorum. Ortalık sokak köpekleri, serbest dolaştırılan Pitbullar ve sahiplerin sorumsuzluğuyla dolu. Buna bir çözüm bulunsun istiyorum yetkililerden. İsteğim bu, can güvenliğimiz yok köpekler yüzünden.

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Yorumlar

Aslında ceza olarak sahibine tasma takılsın 5 yıl boyunca sokaga öyle cıksın

Köpekde elinden alınsın. Ruhsatsız silah bu köpekler ve sahipleri. Ruhsatsız silahı alip hapse atmıyormu devlet.

Pitbulla gezenin

Araştırın kanuna aykirı işi vardır.
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