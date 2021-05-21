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Eğitim Sorumluluk sınavları ne zaman? İkinci dönem sorumluluk sınav tarihi 2021 sorumluluk sınav geçme puanı kaç?
Eğitim

Sorumluluk sınavları ne zaman? İkinci dönem sorumluluk sınav tarihi 2021 sorumluluk sınav geçme puanı kaç?

Lise sorumluluk sınavları ne zaman yapılacak? MEB’den 2021 sorumluluk sınavı için son açıklama geldi. 2. sorumluluk sınavları ne zaman 2021, 9. sınıf sorumluluk sınavı ne zaman 2021? sorularına Milli Eğitim Bakanlığından cevap geldi. İlkokullarda sınavlar yapılmayacak. Ortaokul ve lise ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumu, öğrencilerin tercihine bırakıldı. Peki sorumluluk sınavları ne zaman? İkinci dönem sorumluluk sınav tarihi 2021.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 10:30:00 - 2021-05-21 10:30:36
Sorumluluk sınavları ne zaman? İkinci dönem sorumluluk sınav tarihi 2021 sorumluluk sınav geçme puanı kaç?

Ortaöğretim kurumlarından mezun olamayan öğrenciler Sorumluluk Sınavlarına girerek mezuniyet hakkını kazanabilecek. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin her dersten tek sınav yapılacaktır. ikinci döneminde yapılacak sınavlara yönelik hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacaktır. 

Lise sorumluluk sınavı ne zaman olacak 2021?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, 21 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

12. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak sorumluluk sınavları kapsamına dâhil edilecektir.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci döneminde yapılan sınavlara geçerli mazereti nedeniyle girememiş öğrenciler ile 24 Mayıs-18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak sınavlara katılmak isteyip de geçerli mazereti nedeniyle katılamayacak öğrencilere yönelik olarak 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak olan sorumluluk sınavları döneminde sınav hakkı tanınacaktır.

Sorumluluk sınavına kimler girecek?

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında sorumlu geçilen derslerini kapsayacak şekilde yapılacak sorumluluk sınavlarına 9, 10, 11 ve 12'inci sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler katılabilecek.

Sorumluluk sınav geçme puanı kaç?

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen yazıya göre, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan sınıf geçecek. 

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