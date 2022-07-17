Soru, bu defa çalışmadığı yerden geldi! Bay Kemal apışıp kalacak

Mehmet Barlas, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan yaptığı 15 Temmuz paylaşımında, FETÖ kelimesini kullanmaktan kaçındığını belirterek, "Kılıçdaroğlu kafaları iyice karıştırdı. FETÖ'cülerle birlikte "kontrolü darbe" yalanını sık sık dillendiren Kılıçdaroğlu şimdi farklı bir yöntem deniyor" dedi. Barlas, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Kılıçdaroğlu yine şimşekleri üstüne çekmeyi becerdi. Sosyal medyadan yaptığı 15 Temmuz paylaşımında FETÖ kelimesini kullanmaktan özenle kaçınan Kılıçdaroğlu kafaları iyice karıştırdı. FETÖ'cülerle birlikte "kontrolü darbe" yalanını sık sık dillendiren Kılıçdaroğlu şimdi farklı bir yöntem deniyor.

Darbecilerden çok iktidarı suçlu bulan bir mesaj yayınlayan Kılıçdaroğlu'na AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çok sert tepki geldi. Çelik, "FETÖ'yü gücendirmeyecek şekilde yazdı, 'milletimize kasteden hain terör örgütü'nün ismini zikredemedi. Öyle anlaşılıyor ki tankların yol vermesiyle darbe girişimini televizyon başında seyreden Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmak için yeni yollar arıyor" dedi.

Ömer Çelik çok haklı. HDP'yi gücendirmemek için PKK söyleminden uzak duran Kılıçdaroğlu, anlaşılan seçimler yaklaşırken FETÖ'ye daha fazla göz kırpacak. Ben, Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışlarını, altılı masanın Erdoğan nefreti yarışında depar atmak olarak yorumluyorum."