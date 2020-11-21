'Soros'un çocukları' dünyayı karıştırıyor mu? Soros bu sefer kendi cevap verdi

Dünyada, birçok sosyal ve siyasi olayın planlayıcısı ve finansörü olarak bilinen, 'Soros'un çocukları' ifadesindeki George Soros'un hayatı bir belgesele konu oldu.

Soros, kendisiyle aynı adı taşıyan belgesel filminde, filmin yönetmeni, müzisyen Bob Dylan'ın oğlu Jesse Dylan'ın sorularını yanıtladı. Dünyayı karıştırdığı söylenen Soros, sürekli perde arkasında kaos tohumları eken bir kukla ustası olarak bilinmesine ilişkin söylenen iddialarla ilgili sessizliğini bozdu.

'Bazı insanları sinir ettiğim için mutluyum'

'Soros'un çocukları' ifadesinin komplo teorisi olduğunu söyleyen milyarder iş adamı Soros, "Pek çok farklı meseleyle ilgilenmiş ve tartışmalı pozisyonlar almış olmam artık aslında aleyhime işliyor. Bazı insanları sinir ettiğim için mutluyum" dedi.

Soros'un isminin geçtiği olaylar

Soros'un isminin geçtiği en yakın iddia, son ABD seçimleri oldu. Donald Trump'ın hukuk ekibi, Soros'u 2020 ABD seçimlerini Joe Biden lehine çalmayı amaçlayan geniş çaplı bir komplonun parçası olmakla suçlamıştı.

Söz konusu komploda Soros'un ve birçok ismin yanı sıra hayatta olmayan Venezuela lideri Hugo Chavez'in, Çinlilerin ve bir oy kullanma sistemi sağlayıcısının da adı geçiyordu.

Yahudi Soros Nazi'den katliamından kurtulmuştu

Trump, Soros'u Antifa'yı, "Hayatımız İçin Yürüyüş" hareketini ve 2018'de Meksika'dan ABD'ye hareket eden Orta Amerikalı göçmenlerin konvoyunu finanse etmekle suçluyor.

1930'da Macaristan'da Yahudi bir ailede dünyaya gelen Soros, Nazi işgalinden kurtulmuş, savaştan sonra da Birleşik Krallık'a taşınmıştı. Soros'un Macaristan ve ABD çifte vatandaşlığı bulunuyor.