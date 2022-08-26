Sörloth, Sörloth olduğu yere dönecek mi?

Trabzonspor'un, Leipzig'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Alexander Sörloth için Alman ekibine kiralama teklifinde bulundu.

Trabzonspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Trabzonspor’un Sörloth için satın alma opsiyonluk kiralık olarak girişimde bulundu ancak oyuncuya Alman ve İspanyol kulüplerinin ilgisi var.

Gelen haberlere göre Norveçli golcü kariyerine Almanya'da devam etmek istiyor.

Daha önce kiralık olarak İspanya ekibi Real Sociedad forması giyen 26 yaşındaki Alexander Sörloth, İspanya ekiplerinin de gözdesi oldu. Sörloth kariyerine Almanya'da devam etmemesi durumunda İspanya'ya transferine de sıcak bakıyor.

Trabzonspor ile 49 maçta görev alan Alexander Sörloth, 33 gol 11 asistlik performans sergileyerek sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.



