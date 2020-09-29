Sorgun Belediyespor Başkan Yardımcısı Kaya'dan federasyona tepki

YOZGAT (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Sorgun Belediyespor'un başkan yardımcısı Durak Kaya, Spor Toto ile oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmesini "adaletsizlik" olarak değerlendirdi.

Kaya, AA muhabirine, geçen hafta çarşamba günü oynanan Sorgun Belediyespor-Spor Toto karşılaşmasında çıkan olaylar nedeniyle gözlemcinin yanlı rapor tuttuğunu öne sürerek, rapor doğrultusunda Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından tedbirli disiplin kuruluna sevk edildiğini belirtti.

Ellerinde olaylarla ilgili kamera görüntüleri bulunduğunu aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Olayları çıkaran ve tribünlere saldıranların Spor Toto Başantrenörü Serdar Uslu ve Spor Toto yöneticilerinden Mehmet Kuban olduğuna dair görüntüler var. Türkiye Voleybol Federasyonunu adaletli davranmaya çağırıyoruz. Fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere tribün demirlerine tırmanarak protokolde bulunanlara saldırmaya çalışan Serdar Uslu'nun kendisidir. Bazı görevliler ve isimleri federasyona bildirilen, seyircilerin bulunduğu tribüne saldıran da Mehmet Kuban'dır. Uslu ve Kuban, sportmenliğe aykırı çirkin hareketlerinden dolayı tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiyor ve bir sonraki Fenerbahçe maçına elini kolunu sallayarak çıkıyor. Ben de hiçbir sportmenliğe aykırı bir davranışım olmadığı halde tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk ediliyorum''