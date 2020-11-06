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Spor Sorgun Belediyespor Arhavi Voleybol maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Spor

Sorgun Belediyespor Arhavi Voleybol maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-06 13:42:32 -
Sorgun Belediyespor Arhavi Voleybol maçı hazırlıklarını sürdürüyor

YOZGAT (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, hafta sonu evinde karşılaşacağı Arhavi Voleybol maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Sorgun Belediyespor Başantrenörü Bahadır Aksoy AA muhabirine, Kovid-19 salgını nedeniyle ligin başlamasından bu yana 2 kez karantinaya alındıklarını ve bu durumun oyuncuların formunu olumsuz etkilediğini söyledi.

Daha önce sporculardan Lazar ve Cepeda'nın Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle oynayacakları maçların ertelendiğini aktaran Aksoy, "Lig uzun bir maraton. Bu maratonda oyuncular maç oynaya oynaya form tutuyor. Her ne kadar antrenmanlarda bu durumu telafi edecek çalışmalar yapsak da maçlarda daha iyi form tutuyorlar." dedi.

Aksoy, son testte 2 oyuncularında sonucun negatif çıktığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu futbolcularımız antrenmanlara başladı. Öğleden önce ve sonra olmak üzere günde iki antrenmanla maçlara hazırlanıyoruz. Önümüzdeki iki gün takımla birlikte çalışacaklar. Durumlarına bakacağız. Pazar günü oynayacağımız Arhavi Voleybol maçında ona göre kendilerine takımda yer vereceğim. İyi bir takımımız var. Ancak ligde oynadığımız 8 karşılaşmada istediğimiz sonuçları alamadık. Şimdi pazar günü çok önemli bir maça çıkacağız. Amacımız bir galibiyet serisi yakalayarak üst sıralara tırmanmaktır."

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