Sopayı gösterdi! Marketçilere sert uyarı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonla mücadeleye ilişkin, “Bakıyoruz, fiyatlar pazarda farklı marketlerde farklı. Marketlerde istediğimiz rakamlar yok, marketlerle konuşacağız. İkisinin arasında ciddi fark varsa, o zaman marketlerimiz beklediğimiz katkıyı yapmıyor” dedi.

Albayrak, iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda sert uyarılarda bulundu.

Hal yasası ele alındı

Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında, gıda komitesi toplantısını önceki gün gerçekleştirdiklerini belirten Albayrak, özellikle hal fiyatlarındaki gelişmeleri, lisanslı depoculukta atılması gereken adımları, hal yasası ve erken uyarı sistemiyle ilgili hususları ciddi şekilde ele aldıklarını bildirdi.

Yönetimle yaptıkları dar toplantıda, Antalya’daki hal yasasıyla ilgili ortaya konulan kaygıları not ettiklerini dile getiren Albayrak, yasa çalışmalarında kaygıları dikkate alacaklarını aktardı.

Net iyileşmeyi bekleyeceğiz

“Enflasyonla topyekûn mücadele programına destek veren birçok paydaşın yanında desteği daha az olanları ona göre değerlendiriyoruz” diyen Albayrak, şunları kaydetti: “Gıda zinciri çarşıda pazarda nasıl, marketlerde nasıl bakıyoruz. Pazarda farklı fiyatlar marketlerde farklı. Marketlerde istediğimiz rakamlar yok, marketlerle konuşacağız. Öyle yok. Pazardakiyle marketteki arasında ciddi fark varsa, o zaman marketlerimiz beklediğimiz katkıyı yapmıyor. Marketlerde olduğu gibi diğer alanlarda çok daha net iyileşmeyi bekleyeceğiz. Bu süreçte daha güçlü performansı tüm paydaşlardan bekleyeceğiz.”

Piyasayı rahatlatan hamleler

Tüm firmaları, ülke için çok büyük bir sorun olan enflasyonla mücadele noktasında daha büyük ve güçlü sorumluluk almaya davet ettiklerini söyleyen Albayrak, “Biz somut rakamsal kriterlerle performansımızı ortaya koyacağız. Uluslararası göstergelerle süreçleri ve performansımızı analiz edeceğiz. Son dönemde enflasyona mücadele, bütçe disiplini, sıkı para politikası, şeffaf iletişim alanlarında ortaya koyduğumuz performans bize yatırımcı güveni olarak uluslararası anlamda geliyor. En önemli sonucu olarak son birkaç haftada yakın zamanda bir tarafta oldukça başarılı hazine ihalelerini gerçekleştirme sürecini yaşadık. Faizlerde önemli bir düşüş trendini yaşadık. Sadece bu hafta yaptığımız ihaleler bunun en önemli göstergesi” değerlendirmesinde bulundu.