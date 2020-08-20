Sony, Playstation 5'in ilk TV reklam videosunu yayınladı

Tahmini olarak 20 Kasım 2020 tarihinde satışa çıkacak olan Playstation 5, büyük bir konsolsever kitlesi tarafından bekleniyor. Hergün Sony, Playstation 5 için farklı içerik ve videolar paylaşıyor. Bugün ise Sony, Playstation 5'in ilk TV reklamı olacak videosunu oyunseverler ile paylaştı.

"Oyun sınır tanımaz!"

Sony, PlayStation 5’in çıkış yapacağı tarih olarak 2020’nin sonlarını gösterse de henüz yeni konsolunun resmi fiyatı hakkında bir açıklamada bulunmadı. PlayStation 5; Digital Edition ve disk sürücülü Standart Edition olmak üzere iki farklı sürüm olarak karşımıza çıkacağından konsol için iki farklı fiyat etiketi duyurulması bekleniyor. Sony'nin yeni TV reklam filmini paylaşması akıllara 'ön sipariş' dönemini getirdi. Sony, Playstation 5 için önsiparişlerini yakın bir zamanda kullanıma sunabilir.