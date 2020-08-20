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Teknoloji Sony, Playstation 5'in ilk TV reklam videosunu yayınladı
Teknoloji

Sony, Playstation 5'in ilk TV reklam videosunu yayınladı

Sony, yakın zamanada piyasaya süreceği Playstation 5'in ilk TV reklamını yayınladı. Peki Playstation ilk reklam filmi ne gibi mesajlar veriyor? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-20 17:23:00 -

Tahmini olarak 20 Kasım 2020 tarihinde satışa çıkacak olan Playstation 5, büyük bir konsolsever kitlesi tarafından bekleniyor. Hergün Sony, Playstation 5 için farklı içerik ve videolar paylaşıyor. Bugün ise Sony, Playstation 5'in ilk TV reklamı olacak videosunu oyunseverler ile paylaştı. 

"Oyun sınır tanımaz!"

Sony, PlayStation 5’in çıkış yapacağı tarih olarak 2020’nin sonlarını gösterse de henüz yeni konsolunun resmi fiyatı hakkında bir açıklamada bulunmadı. PlayStation 5; Digital Edition ve disk sürücülü Standart Edition olmak üzere iki farklı sürüm olarak karşımıza çıkacağından konsol için iki farklı fiyat etiketi duyurulması bekleniyor. Sony'nin yeni TV reklam filmini paylaşması akıllara 'ön sipariş' dönemini getirdi. Sony, Playstation 5 için önsiparişlerini yakın bir zamanda kullanıma sunabilir.

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