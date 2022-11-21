Sonunda Ronaldo'yu çıldırttılar!

Dünya Kupası başladı ve gözler yıldız futbolculara çevrildi. Dev turnuva öncesinde yaşadığı olaylarla gündeme gelen ve takım arkadaşı Bruno Fernandes'in görmezden geldiği Cristiano Ronaldo'dan gazetecileri oldukça şaşırtan bir çıkış geldi. Manchester United'dan da takım arkadaşı olan Bruno Fernandes ile sosyal medyanın gündemine oturan görüntüleri için konuşan Ronaldo, "Lütfen oyunculara benim hakkımda sorular sormayın." dedi.

Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nı takip eden gazetecilerden kendisiyle ilgili takım arkadaşlarına soru sormayı bırakmalarını istedi. Portekiz Milli Takımı'nın çalışmalarını sürdürdüğü Al Shahaniya Tesisleri'nde basın toplantısının yapılacağı odaya beklenmedik bir anda giren Ronaldo, gazetecileri şaşırttı.

Manchester United'dan takım arkadaşı Bruno Fernandes ile sosyal medyaya sızan görüntüleri hakkında konuşan Ronaldo, "Uçağı gecikti, ona 'tekneyle mi geldin' diye sordum. Lütfen oyunculara benim hakkımda sorular sormayın." dedi.

Gazetecilere "kurşun geçirmez" ve "demir gibi sağlam" olduğunu söyleyen Ronaldo, Piers Morgan'a verdiği röportajla ilgili olarak, "Zamanlama her zaman zamanlamadır. Sizin açınızdan zamanlamaları nasıl seçebileceğimize bakmak kolay. Başkalarının ne düşündüğü konusunda endişelenmeme gerek yok. Ben istediğim zaman konuşurum. Herkes benim kim olduğumu, neye inandığımı biliyor." ifadelerini kullandı.