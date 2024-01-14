Sonunda muradına erdi! PKK yandaşından Özgür Özel’e övgüler

Seçildiği ilk andan itibaren yerel seçimler için HDP/DEM Parti'den oy dilenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'a "demokrasi kahramanı" diyerek defalarca selam gönderdi.

Demirtaş'a selam çakarak Kandil'e mesaj veren Özgür Özel, Türkiye düşmanı açıklamalarıyla bilinen Pervin Chakar'ın elini öperek poz verdi.

Özel "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim. Bunu da herkes böyle bilsin.." sözleriyle Kandil'in siyasi kolunu meşrulaştırmaya çalıştı.

AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi, geçtiğimiz günlerde Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarıyla ilgili ortak bir bildiri yayımladı. Ortak bildiride, "Birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz" denildi. CHP ve DEM Parti grupları ise terörü kınayan ortak bildiriye imza atmayınca sert tepkiyle karşılaşmıştı.

Öte yandan, Kandil'in siyasi ayağı DEM'in yollarına kırmızı halılar seren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e PKK televizyonlarında methiyeler düzüldü.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Terör örgütü PKK sempatizanı sözde siyasetçi Kemal Aktaş, PKK'nın yayın organı 'Medya Haber' canlı yayında CHP lideri Özgür Özel'i öve öve bitiremedi. Özel'in verdiği mesajları çok kıymetli ve dikkat çekici bulan Aktaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin ülkeyi birleştiren tutum ve politikalarından rahatsızlık duyduğunu belirterek nefret kustu.

Kemal Aktaş isimli sözde siyasetçi, "Özgür Özel'in değerlendirmeleri, mesajları kısa da olsa vurguları önemli. Dikkat çekici" dedi, "Özgür Özel'in, savaşa karşı ortaya koyduğu tutumu ve ifade tarzını bütün siyasi partilerin göstermesi gerekiyordu" ifadelerini kullandı.