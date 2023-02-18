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Dünya Sonunda İsrail'e isyan eden başka dünya ülkeleri de ortaya çıktı! "Endişeyle karşılıyoruz"
Dünya

Sonunda İsrail'e isyan eden başka dünya ülkeleri de ortaya çıktı! "Endişeyle karşılıyoruz"

Arjantin, Brezilya, Şili ve Meksika hükümetleri, kanı bozuk, çocuk katili İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı, kanla yerleşimlerini genişleterek yaklaşık 10 bin yeni konut yapma kararını endişeyle karşıladıklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 07:23:00 -
Sonunda İsrail'e isyan eden başka dünya ülkeleri de ortaya çıktı! "Endişeyle karşılıyoruz"

Arjantin Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, ortak bildiri yayımlayan Arjantin, Brezilya, Şili ve Meksika'nın, İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki dokuz ileri karakolu yasallaştırma ve mevcut yerleşim yerlerine on bin ev inşa etme kararını "derin" endişeyle karşıladıklarını ifade ettikleri belirtildi.

Bildiride iki devletli çözümü tehlikeye atacak her türlü uygulamaya karşı olunduğu kaydedilen açıklamada, "Tek taraflı uygulamalar, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ihlaline yol açıyor. Hükümetlerimiz, İsrail ve Filistin'in güvenli, uluslararası kabul görmüş sınırları paylaşabilecekleri ve barış içinde yaşama konusundaki meşru isteklerine saygı duyuyor." görüşü paylaşıldı.

Açıklamada "Arjantin, Brezilya, Şili ve Meksika hükümetleri, İsraillileri ve Filistinlileri, şiddeti daha fazla tırmandıracak eylem ve provokasyonlardan kaçınmaya ve çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmak için müzakereleri yeniden başlatmaya çağırıyor." ifadesine yer verildi.

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