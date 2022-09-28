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Spor Sonunda bunu da yaptılar! Yıldız isme ırkçı saldırı!
Spor

Sonunda bunu da yaptılar! Yıldız isme ırkçı saldırı!

Liglere verilen milli ara sonrasında Brezilya ile Tunus, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Parc des Princes Stadı'nda oynanan ve Brezilya'nın 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanan maça çirkin bir olay damgasını vurdu. Brezilyalı Richarlison, takımının ikinci golünü attıktan sonra kutlama yaparken kendisine tribünlerden muz atıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 12:33:00 -
Sonunda bunu da yaptılar! Yıldız isme ırkçı saldırı!

Liglere verilen milli ara sonrasında Brezilya ile Tunus, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Parc des Princes Stadı'nda oynanan ve Brezilya'nın 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanan maça çirkin bir olay damgasını vurdu. Brezilyalı Richarlison, takımının ikinci golünü attıktan sonra kutlama yaparken kendisine tribünlerden muz atıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te, Tunus ile oynanan dostluk maçı sırasında Brezilyalı yıldız futbolcu Richarlison'a ırkçı saldırıda bulunuldu.

Parc des Princes Stadı'nda oynanan ve Brezilya'nın 5-1 kazandığı karşılaşmada Richarlison, takımının ikinci golünü attıktan sonra kutlama yaparken kendisine tribünlerden muz atıldı.

Maçın ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaşananları eleştiren Richarlison, "Boş ve her zaman söylenen sözlerle tepki verilmeye devam ettikçe ve gerçek ceza verilmedikçe, bu olaylar her gün her yerde yaşanmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Richarlison'a destek veren Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla yaşananları kınadı.

 

 

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