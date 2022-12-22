Sonunda bunu da yaptı: Elon Musk’tan Bitcoin ve Ethereum Hamlesi!

Elon Musk 22 Aralık tarihinde resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Bitcoin ve Ethereum dahil olmak üzere birçok finansal ürünün güncel fiyat grafiklerinin Twitter’a entegre edildiğini duyurdu. Kullanıcılar artık Twitter ekibi tarafından gelen bu yenilik sayesinde Bitcoin ve Ethereum’a aramalarında sonuç sayfasının en üstünde ilgili varlığa ait güncel fiyat grafiğine ulaşabilecek.

Twitter’ın bu yeni özelliğinde dikkat çeken bir diğer nokta ise fiyat grafiğinde dünyaca ünlü yatırım platformu Robinhood’a yönlendiren bir bağlantının yer alması oldu. Robinhood’un yeni özelliğe reklam vermesi dikkatlerden kaçmazken şirket tarafından konu hakkında bir açıklama gelmedi.

Özellik kullanıcıların büyük bir kısmı tarafından memnuniyetle karşılansa da bazı kullanıcılar yeni özelliği, Google’ın sunduğu bir hizmete çok benzediğini ifade ederek eleştirdi. Ayrıca şu an için kripto paralar arasında yalnızca Ethereum ve Bitcoin’i kapsayan hizmetin yakın zamanda Elon Musk’ın destekçisi olduğu Dogecoin’i (DOGE) de içine alacağı düşünülüyor.

Yakın zamanda Twitter yönetimini bırakacağını açıklayan Elon Musk, yönetimde kaldığı süre boyunca sosyal medya platformunu geliştirmeye devam edecek gibi görünüyor. Satın alma aşamasında kamuoyuna sosyal medya platformunu özgürlükçü bir yer haline getirme sözü veren Musk, bu sözü kapsamında otoritelerden bağımsız gördüğü kripto para birimlerini de sosyal medya platformuna entegre etmeye çalışıyor.