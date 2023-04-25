Sonuç tehlikeli olabilir! Çocuk büyütürken bu hatayı yapmayın

Çocukların kollarının ani çekilmesi sonucu dadı dirseği hastalığının oluşabileceğine dikkati çeken Op. Dr. Merdan Artuç “Dadı dirseği genellikle erken çocukluk çağında yani 1 ila 4 yaşlarındaki çocuklarda sık görülür. 5 yaş ve sonrasında dirsekteki eklem yapılarının güçlenmesi sonucu nadir görülür. Uzun süre tedavi edilmezse ağrı ve hareket kısıtlılığı gibi kalıcı sakatlıklar oluşabilir ve hasta ameliyatsız tedavi edilme şansını kaybedebilir” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden Op. Dr. Merdan Artuç, çocuklarda sıkça görülen dadı direği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Op. Dr. Merdan Artuç, dadı dirseğinin çocukların kollarının ani çekilmesi sonucu oluştuğunu belirterek “Dadı dirseği sıklıkla çocuğun kolunun düz vaziyette ani çekilmesi ve zorlanması sonucunda meydana gelen annuler ligaman adlı bağın yerinden ayrılıp, dirsek ekleminde araya sıkışması sonucu ortaya çıkan yaralanmadır. Bazen 1 yaş altı çocuklarda yuvarlanırken kolunun altında kalması sonucu meydana gelebilir. Kolundan çeken kişi dirsekten gelen bir klik sesi duyabilir ya da hissedebilir. Sonrasında çocuk ağrıdan dolayı dirseğini hareket ettirmek istemez, dirsek eklemi bükülü ve el sırtı yüze dönük olacak şekilde sabit tutmaya çalışır” diye konuştu.

Tedavi edilmezse kalıcı hareket kısıtlılığı oluşur

Op. Dr. Merdan Artuç, dadı dirseğinin genellikle erken çocukluk çağında yani 1 ila 4 yaşlarında daha sık görüldüğüne dikkati çekerek şöyle devam etti:

“5 yaş ve sonrasında dirsekteki eklem yapılarının güçlenmesi sonucu nadir görülür. Dadı dirseğinin tanısı, önce hastanın hikâyesi sonra da fizik muayenenin bulguları ile konulur. Röntgene genellikle ihtiyaç yoktur ya da normal olarak görülür. Atipik durumlarda ultrason dadı dirseğinde tanıya yardımcı olabilir. Tanı koyulduktan sonra basit kapalı manipülasyon ile tedavi edilir. Manipülasyondan hemen sonra hastanın ağrısının geçtiği, dirseği rahat hareket ettirmeye başladığı görülür. Eski çıkıklar ve kapalı manipülasyon ile düzelmeyen çok nadir durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir. İlk tedavi sonrasında alçı, atele gerek yoktur. 3 yaş altı çocuklarda tekrar kolunun çekilmesi, zorlanması sonucu tekrarlanabilir. Tekrar olduğunda atel yapılabilir. Zamanında tedavi edilirse sonucu yüz güldürücü olur. Uzun süre tedavi edilmezse ağrı ve hareket kısıtlılığı gibi kalıcı sakatlıklar oluşabilir ve hasta ameliyatsız tedavi edilme şansını kaybedebilir.”