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Gündem Sonuç ilk kez böyle çıktı! Avrupa Birliği anketinde şaşırtan sonuç
Gündem

Sonuç ilk kez böyle çıktı! Avrupa Birliği anketinde şaşırtan sonuç

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine ilişkin yapılan ankette katılımcıların yüzde 80'i ilk kez olumlu görüş bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 12:01:00 -
Sonuç ilk kez böyle çıktı! Avrupa Birliği anketinde şaşırtan sonuç

Türkiye'nin 57 yıldır müzakere masasında oturduğu Avrupa Birliği (AB) üyeliği yeniden kamuoyunun gündemi oldu.

Türkiye Avrupa Birliği Başkanlığı, konu ile ilgili anket yaparak Türk halkının nabzını ölçtü.

Avrupa Birliği Başkanlığı’nın belirli aralıklarla toplamda yaklaşık 10 bin kişiyle yaptığı ankete katılanlara, “Türkiye’nin AB üyeliği iyi bir şey mi ve bunu destekliyor musunuz?” sorusu yöneltildi.

Yüzde 80 olumlu

Ankete katılanların yüzde 80’i, Türkiye’nin AB üyeliğinin iyi bir şey olacağını ve bunu desteklediğini bildirdi.

Eğitim durumu dikkate alındığında, eğitimli kesimde bu oran yüzde 90’a yükseldi.

"“Türkiye eğer isterse AB üyesi olabilir"

Katılımcılara yöneltilen bir diğer soru da “Sizce Türkiye AB üyesi olabilir mi? Türkiye’nin bu konuda altyapısı yeterli mi, isteği var mı?” oldu.

Bu soruya ankete katılanların yüzde 60’ı, “Türkiye eğer isterse AB üyesi olabilir. Türkiye’nin bu potansiyeli var.” yanıtını verdi.

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Yorumlar

Biliyoruz.

Türkiyenin AB'ne girme potansiyeli var. Ama bu iktidarla yok. Bu iktidarın böyle bir niyeti hiçte olmadı.
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Biliyoruz.

Türk halkını sevmeyen çok da? Ama şans vermek isteyenler de var. Batıdan Doğu'ya dünya milletlerin çoğunun AKP iktidarına ve de AKP'lilere hiç tahammülleri yok. Ama çağdaş, ilerici, zeki, tahsilli, bilgili ve de kültürlü Türkleri özellikle gençlerimizi AB'ne isteyenler de var. Dost kazanmak, gönül kazanmak ve destek kazanmak önemli. Herkesin harcı değil.
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