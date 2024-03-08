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Sosyal Medya Sonradan İslam'ı seçen Müslüman kadın Hristiyan misyoneri darmaduman etti: Allahu Ekber
Sosyal Medya

Sonradan İslam'ı seçen Müslüman kadın Hristiyan misyoneri darmaduman etti: Allahu Ekber

Yeniakit Publisher
2024-03-08 01:10:00 -

Bir Müslüman kadın ile Hristiyan misyoner arasındaki din tartışması sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

İslam'ı seçen Batılı bir kadınla Hıristiyan misyoner arasındaki tartışma sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hristiyan misyonerin çarpıtıcı tüm soruları ve çıkışları karşısında sakin kalmayı başarabilen Müslüman kadın verdiği cevaplarla büyük takdir topladı.

Müslüman kadın Hristiyan olarak büyüdüğünü fakat şu an Müslüman olduğunu söyleyerek, İncil'in insanlar tarafından yazıldığını söyledi.

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