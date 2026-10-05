Sonra trafik canavarı olup çıkıyorlar! Ehliyet sınavında kopya düzeneği
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Kırşehir’de sürücü belgesi sınavında kopya çekmek için gizli kamera, mobil Wi-Fi cihazı ve casus kulaklık kullanıldığı ortaya çıktı.
Kırşehir’de ehliyet sınavında kopya çekmeye yönelik hazırlanan düzenek polis ekiplerinin dikkati sayesinde ortaya çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre; Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav Merkezinde gerçekleştirilen sürücü belgesi sınavlarında kopya çekilmesine yönelik çalışma yapıldı. Sınava girmek üzere bulunan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet gizli kamera, 1 adet mobil Wi-Fi cihazı ve 1 adet casus kulaklık ele geçirildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda kopya düzeneğini hazırladığı tespit edilen kişi belirlenirken; F.D. ve S.Ş. isimli şahıslar hakkında 6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Yerel
Alkollü direksiyona geçti, 2 araca çarpıp yaya olarak kaçtı: 71 bin lira ceza kesilip, ehliyetine el konuldu