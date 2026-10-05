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Aktüel Sonra trafik canavarı olup çıkıyorlar! Ehliyet sınavında kopya düzeneği
Aktüel

Sonra trafik canavarı olup çıkıyorlar! Ehliyet sınavında kopya düzeneği

Yeniakit Publisher
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Sonra trafik canavarı olup çıkıyorlar! Ehliyet sınavında kopya düzeneği

Kırşehir’de sürücü belgesi sınavında kopya çekmek için gizli kamera, mobil Wi-Fi cihazı ve casus kulaklık kullanıldığı ortaya çıktı.

Kırşehir’de ehliyet sınavında kopya çekmeye yönelik hazırlanan düzenek polis ekiplerinin dikkati sayesinde ortaya çıkarıldı.

 

Edinilen bilgiye göre; Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav Merkezinde gerçekleştirilen sürücü belgesi sınavlarında kopya çekilmesine yönelik çalışma yapıldı. Sınava girmek üzere bulunan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet gizli kamera, 1 adet mobil Wi-Fi cihazı ve 1 adet casus kulaklık ele geçirildi.

 

Ekiplerin çalışmaları sonucunda kopya düzeneğini hazırladığı tespit edilen kişi belirlenirken; F.D. ve S.Ş. isimli şahıslar hakkında 6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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