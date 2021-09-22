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Yaşam Sonbahar mevsiminde hangi balık yenir?
Yaşam

Sonbahar mevsiminde hangi balık yenir?

Sonbaharda bol olan balıklar nelerdir? 1 Eylül’de balık av yasağı sona erdi. Balıkseverler ise hangi ayda hangi balığın lezzetli olduğunu araştırmaya başladı. Peki, sonbaharda hangi balıklar yenir? Eylül ayında hangi balık olur? Ekim ayında hangi balık yenir?

Yeniakit Publisher
2021-09-22 16:57:00 -
Sonbahar mevsiminde hangi balık yenir?

1 Nisan’da başlayan balık av yasağı 1 Eylül’de sona erdi. Tezgahlarda palamut bolluğu yaşansa da şimdilik fiyatlar yüz güldürmüyor. Pek çok kişi ise sonbaharda hangi balıkların olduğunu araştırmaya başladı. Peki, son baharda hamsi mi olur palamut mu?

Sonbahar mevsiminde hangi balık yenir?

Eylül ayında av yasağının bitmesiyle birlikte palamut bolluğu yaşanır. Palamudun yanı sıra eylül ayında lüfer de yenir.

Ekim ayında ise palamut ve lüferin yanına hamsi ile istavritte eklenir. Ekim ayında balık bolluğu yaşanacağı için fiyatlarda da bir düşüş beklenir.

Kasım ayında ise palamut azalmaya başlar. Kasım ayında palamut, lüfer, istavrit, hamsi ve uskumru bulunur.

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