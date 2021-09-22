1 Nisan’da başlayan balık av yasağı 1 Eylül’de sona erdi. Tezgahlarda palamut bolluğu yaşansa da şimdilik fiyatlar yüz güldürmüyor. Pek çok kişi ise sonbaharda hangi balıkların olduğunu araştırmaya başladı. Peki, son baharda hamsi mi olur palamut mu?

Sonbahar mevsiminde hangi balık yenir?

Eylül ayında av yasağının bitmesiyle birlikte palamut bolluğu yaşanır. Palamudun yanı sıra eylül ayında lüfer de yenir.

Ekim ayında ise palamut ve lüferin yanına hamsi ile istavritte eklenir. Ekim ayında balık bolluğu yaşanacağı için fiyatlarda da bir düşüş beklenir.

Kasım ayında ise palamut azalmaya başlar. Kasım ayında palamut, lüfer, istavrit, hamsi ve uskumru bulunur.