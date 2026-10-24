Trump’ın Netanyahu kararına kendi ekibinden itiraz! “Tanıdığı bir şeytan”

ABD Başkanı Donald Trump’ın Binyamin Netanyahu’ya verdiği açık seçim desteğinin kendi yönetimi içerisinde rahatsızlık oluşturduğu öne sürüldü.

Axios’un ismi açıklanmayan ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, Trump’ın yakın danışmanlarının çoğu Washington’ın işgal rejiminde gerçekleştirilecek seçimlere doğrudan müdahil olmaması ve Netanyahu lehine açık tavır almaması gerektiğini düşünüyor.

TRUMP’IN EKİBİ NETANYAHU KONUSUNDA AYNI FİKİRDE DEĞİL

Haberde Trump'ın çevresindeki bazı isimlerin Netanyahu dışında bir ismin öncülüğünde kurulacak yeni bir işgal hükümetinin, ABD Başkanı'nın Orta Doğu politikalarını hayata geçirmesi açısından daha avantajlı olabileceğini değerlendirdiği aktarıldı.

Bir ABD'li yetkili ise Trump'ın Netanyahu'ya verdiği desteği farklı bir açıdan değerlendirdi.

Yetkiliye göre Netanyahu'nun seçimi kazanması halinde Trump verilen desteği siyasi açıdan kendi lehine kullanabilecek. Netanyahu'nun kaybetmesi durumunda ise göreve gelecek yeni başbakanın Washington'la ve özellikle Trump yönetimiyle çalışmaya ihtiyaç duyacağı hesaplanıyor.

“AŞIRI SAĞCILARIN OLMADIĞI HÜKÜMETLE ÇALIŞMAK DAHA KOLAY”

Trump yönetimindeki görüş ayrılığının Netanyahu'nun koalisyon ortaklarına kadar uzandığı belirtildi.

Habere göre bir başka ABD'li yetkili, Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyon ortaklarının bulunmadığı yeni bir işgal hükümetiyle Washington'ın daha rahat çalışabileceğini ifade etti.

NETANYAHU İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZ: “TANIDIĞI BİR ŞEYTAN”

Trump'ın yakın çevresinden aktarılan en çarpıcı değerlendirme ise Netanyahu hakkında oldu.

Axios'a konuşan Trump'ın danışmanlarından biri, ABD Başkanı'nın Netanyahu'yla ilişkisini değerlendirirken şu ifadeyi kullandı:

“Tanıdığı bir şeytan.”

Söz konusu ifade, Trump'ın Netanyahu'ya verdiği desteğe rağmen Beyaz Saray çevresinde işgal rejiminin başbakanına yönelik ciddi çekinceler bulunduğu yorumlarını beraberinde getirdi.

VANCE DE NETANYAHU’YA DESTEK VERMEMİŞTİ

Trump, 18 Ekim'deki açıklamasında 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimler öncesinde Netanyahu'ya tam destek verdiğini duyurmuştu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise Trump'tan farklı bir tutum sergilemiş ve Netanyahu'ya açık destek vermekten kaçınmıştı.

Vance, “Bibi Netanyahu'ya saldırmıyorum ancak Bibi Netanyahu'yu desteklemiyorum da. Bence nihayetinde önemli olan başkanın desteğidir” ifadelerini kullanmıştı.

Washington'dan gelen peş peşe açıklamalar, Trump'ın Netanyahu tercihi konusunda kendi yönetimi içerisinde dahi ortak bir tutum bulunmadığını ortaya koydu.