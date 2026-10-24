  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
2026 Kasım indirimlerinde büyük aldatmaca! Efsane Cuma (Black Friday) sözde indirimlerin ardındaki rezil tezgah Başkan Erdoğan'dan anlamlı ziyaret Topraklarından altın fışkıran ülkeler belli oldu: Büyük hazinenin üzerinde oturuyorlar 29 Ekim resmi tatil mi, kaç gün? 28-29 Ekim'de okullar, bankalar ve özel sektör açık mı? Tamar Tanrıyar'dan Mustafa Sarıgül'ün korumasıyla ilgili şok iddia: İstismar rızası olmadan gerçekleşmiş
Gündem
8
Yeniakit Publisher
2026 Kasım indirimlerinde büyük aldatmaca! Efsane Cuma (Black Friday) sözde indirimlerin ardındaki rezil tezgah

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

2026 Kasım indirimlerinde büyük aldatmaca! Efsane Cuma (Black Friday) sözde indirimlerin ardındaki rezil tezgah

Batı’nın tüketim kültürünü dünyaya dayatmak için seçtiği "Black Friday" (Kara Cuma) safsatası, Müslümanların inanç dünyasını ve kutsal değerlerini hedef alan sinsi bir algı operasyonudur. İslam alemine "tüketim, israf ve borçlanma" dayatırken haftalık bayramımız olan Cuma gününün kudsiyetini "kara" kelimesiyle lekelemeye çalışan bu küresel zihniyet, asırlardır süren psikolojik harp taktiklerinin bir parçasıdır. Peki, bu oyunun arkasında ne var? Efsane Cuma (Black Friday) indirimleri ne zaman? Müslümanlar üzerinden oynanan bu tezgah nasıl çalışıyor? İşte inancımıza ve cebimize kurulan o rezil tuzakların perde arkası...

#1
Foto - 2026 Kasım indirimlerinde büyük aldatmaca! Efsane Cuma (Black Friday) sözde indirimlerin ardındaki rezil tezgah

Küresel güçlerin ve Batı merkezli kapitalist çarkların her yıl insanlara "büyük fırsat" adı altında sunduğu indirim maratonu, Müslümanların kutsal değerlerini hedef alan dil oyunlarıyla yeniden gündemde. Cuma gününü "kara" ifadesiyle yaftalayarak insanları gereksiz tüketime ve israfa sürükleyen bu anlayış, diğer yandan "fiyat aldatmacaları" ile vatandaşın cebine göz dikiyor.

#2
Foto - 2026 Kasım indirimlerinde büyük aldatmaca! Efsane Cuma (Black Friday) sözde indirimlerin ardındaki rezil tezgah

Küresel güçlerin ve Batı merkezli kapitalist çarkların insanlara "büyük fırsat" masalıyla sunduğu tüketim maratonu, manevi değerlerimizi hiçe sayan bir yozlaşmayla yeniden sahneye konuyor. Ayet ve hadislerde "günlerin en hayırlısı" olarak müjdelenen, rahmet ve bereket simgesi Cuma gününü "kara" ifadesiyle yaftalayan bu ahlaksız zihniyet, toplumu israfa ve borç batağına sürüklemeyi hedefliyor. E-ticaret devleri ve küresel odaklar, "ucuzluk" yalanıyla insanları ekran başlarına hapsederken, kutsalımıza yapılan bu saygısızlık milletimizin vicdanını yaralıyor.

#3
Foto - 2026 Kasım indirimlerinde büyük aldatmaca! Efsane Cuma (Black Friday) sözde indirimlerin ardındaki rezil tezgah

Ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde "günlerin en hayırlısı" olarak müjdelenen Cuma günü; rahmetin, bereketin ve cemaat olmanın simgesidir. Ancak küresel sermaye, Müslümanların haftalık bayram gününü bir tüketim ve borçlanma gününe dönüştürmek için algı operasyonlarını sürdürüyor. Belli yayın organları ve e-ticaret devleri, "ucuz satış" vaatleriyle insanları mağaza kapılarına ve ekran başlarına mahkum ederken, İslami değerleri çiğneyen ifadelere göz yumulması kamuoyunda haklı bir tepki doğuruyor.

#4
Foto - 2026 Kasım indirimlerinde büyük aldatmaca! Efsane Cuma (Black Friday) sözde indirimlerin ardındaki rezil tezgah

ÖNCE BİNDİRİM, SONRA İNDİRİM ALDATMACASI: Geçtiğimiz yıllarda yapılan incelemeler ve Tüketici Başvuru Merkezleri'nin raporları, "Efsane Cuma" veya "Süper Cuma" adı altında sunulan kampanyaların büyük bir kısmının fahiş fiyat aldatmacası olduğunu gözler önüne serdi. Sözde İndirim Oyunu: Ürünlerin fiyatları kampanya döneminden haftalar önce P ila 0 oranında şişiriliyor; ardından "büyük indirim geldi" denilerek eski veya daha yüksek fiyattan tüketiciye satılıyor. Sahte Stok ve Etiket Oyunu: Tüketiciler, pazar yerlerinde aynı ürünün farklı mağazalarda çok daha ucuza satıldığını, indirimli denilen fiyatın ise piyasa rayicinin üzerinde olduğunu sonradan fark ediyor.

#5
Foto - 2026 Kasım indirimlerinde büyük aldatmaca! Efsane Cuma (Black Friday) sözde indirimlerin ardındaki rezil tezgah

İNDİRİM TUZAĞINA DİKKAT! 2026 takviminde Efsane Cuma / Black Friday zirve günü 27 Kasım 2026 Cuma gününe denk geliyor. Ancak Türkiye'deki pazaryerleri ve mağazalar kampanyalarını 23 - 29 Kasım 2026 tarihleri arasına yayıyor. E-Ticaret Devleri ve Pazaryerleri: Trendyol, Hepsiburada, Amazon Türkiye, N11 ve Çiçeksepeti gibi platformlarda gıdadan giyime, elektronikten ev yaşam ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirim etiketleri sergilenecek. Hazır Giyim ve Moda: Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho ve Massimo Dutti gibi Inditex grubu markaları kampanya sürecini 26 Kasım akşamı mobil uygulamalar üzerinden başlatacak.

#6
Foto - 2026 Kasım indirimlerinde büyük aldatmaca! Efsane Cuma (Black Friday) sözde indirimlerin ardındaki rezil tezgah

Teknoloji ve Elektronikte "Bindirim-İndirim" Oyunu: Telefon ve Laptop Alışverişine Dikkat! Tüketicilerin en çok araştırdığı Black Friday telefon indirimleri ve Black Friday laptop indirimleri kategorisinde fahiş fiyat oyunlarına karşı uyanık olunması gerekiyor. Şişirilmiş Liste Fiyatı Tuzağı: Akıllı telefon ve bilgisayar modellerinin fiyatları kampanyadan 2-3 hafta önce kademeli olarak yükseltiliyor. İndirim günü ise "yüzde 40 indirim" süsü verilerek ürün aslında 1 ay önceki normal piyasa fiyatına satılıyor. Eski Nesil Ürünlerin Fahiş Fiyatla Stoktan Çıkarılması: Laptop ve telefon kategorisinde son teknoloji modellerde sınırlı sembolik indirimler yapılırken, stokta kalan eski nesil ve yetersiz donanımlı cihazlar "dev kampanya" kılıfıyla tüketiciye sunuluyor. Piyasa Fiyat Araştırması Zorunluluğu: Alışveriş yapmadan önce Akakçe, Cimri gibi fiyat karşılaştırma platformlarından ürünün son 6 aylık fiyat grafiği mutlaka incelenmelidir.

#7
Foto - 2026 Kasım indirimlerinde büyük aldatmaca! Efsane Cuma (Black Friday) sözde indirimlerin ardındaki rezil tezgah

2026 Kasım İndirim Takvimi Ve Tarih Detayları: Tüketim tuzaklarına düşmemek ve ihtiyaç harici harcamalardan kaçınmak kaydıyla, piyasayı takip etmek isteyen vatandaşlar için 2026 Kasım ayı alışveriş ve kampanya takvimi şu şekildedir: Efsane Hafta Kampanyaları: Türkiye'deki e-ticaret platformları indirimleri tek bir güne sıkıştırmayarak 23 - 29 Kasım 2026 tarihleri arasında bütün haftaya yayacak. "Black Friday" (Sözde Kara Cuma) Zirve Günü: 27 Kasım 2026 Cuma günü gerçekleşecek. Inditex Grubu (Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti): Inditex grubunun Kasım kampanyalarının 26 - 27 Kasım 2026 tarihlerinde mobil uygulamalar ve web siteleri üzerinden başlaması bekleniyor. Siber Pazartesi (Cyber Monday): Dijital ürün ve teknoloji odaklı indirimler 30 Kasım 2026 Pazartesi günü sona erecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeminle Lut kavmini geçtiler! Tamar Tanrıyar’dan Mustafa Sarıgül hakkında bomba iddialar
Gündem

Yeminle Lut kavmini geçtiler! Tamar Tanrıyar’dan Mustafa Sarıgül hakkında bomba iddialar

Gazeteci Tamar Tanrıyar, Mustafa Sarıgül ve yakın korumasına ait olduğu öne sürülen görüntülerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ..
Sabancı, CarrefourSA’yı satmak için A101’e 92 milyon dolar ödedi!
Ekonomi

Sabancı, CarrefourSA’yı satmak için A101’e 92 milyon dolar ödedi!

Sabancı Holding, CarrefourSA’daki yüzde 57,12 hissesini, Carrefour Nederland’ın yüzde 32,16’lık payıyla birlikte A101’e devretti. Sabancılar..
Azerbaycan'dan Bahçeli hamlesi
Gündem

Azerbaycan'dan Bahçeli hamlesi

Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

'Erdoğan' diyeni katlettiler!
Dünya

'Erdoğan' diyeni katlettiler!

15 Temmuz gecesi Suriye’de yaşananları anlatan Türkmen Abdurrahman “Rejim askerleri ‘Erdoğan’dan kurtulduk’ diye sevindi. Ancak kalkışma baş..
Mücahit Birinci için istenen ceza belli oldu
Siyaset

Mücahit Birinci için istenen ceza belli oldu

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü dosyası kapsamında tutuklu bulunan Murat Kapki’ye 2 milyon dolar karşılığında serbest bırakılacağına ..
Eski AK Parti milletvekili Ertan Aydın hakkında tutuklama talebi
Gündem

Eski AK Parti milletvekili Ertan Aydın hakkında tutuklama talebi

Sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarında eski AK Parti milletvekili, araştırma ve kampanya şirketi kurucusu Ertan Aydın tutuklama talebi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23