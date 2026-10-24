2026 Kasım indirimlerinde büyük aldatmaca! Efsane Cuma (Black Friday) sözde indirimlerin ardındaki rezil tezgah

Batı’nın tüketim kültürünü dünyaya dayatmak için seçtiği "Black Friday" (Kara Cuma) safsatası, Müslümanların inanç dünyasını ve kutsal değerlerini hedef alan sinsi bir algı operasyonudur. İslam alemine "tüketim, israf ve borçlanma" dayatırken haftalık bayramımız olan Cuma gününün kudsiyetini "kara" kelimesiyle lekelemeye çalışan bu küresel zihniyet, asırlardır süren psikolojik harp taktiklerinin bir parçasıdır. Peki, bu oyunun arkasında ne var? Efsane Cuma (Black Friday) indirimleri ne zaman? Müslümanlar üzerinden oynanan bu tezgah nasıl çalışıyor? İşte inancımıza ve cebimize kurulan o rezil tuzakların perde arkası...