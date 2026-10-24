KPSS’de kalem, silgi ve peçete verilecek mi? İşte 25 Ekim KPSS öncesi bilinmesi gerekenler

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumu 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak.

Sınav öncesinde adayların sınav merkezlerine giderken yanlarına hangi eşyaları alabilecekleri, kalem ve silginin ÖSYM tarafından verilip verilmeyeceği ve sınav binalarına son giriş saati merak ediliyor.

ÖSYM'nin 2026 KPSS Ortaöğretim Kılavuzu'nda bütün bu soruların cevapları ayrıntılı olarak yer alıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.

Adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak.

Genel Yetenek testinde 60, Genel Kültür testinde 60 olmak üzere toplam 120 soru bulunacak.

Adaylara 120 soruyu cevaplamaları için 130 dakika süre verilecek. Buna göre standart sınav süresi saat 12.25'te sona erecek.

DİKKAT! SAAT 10.00'DAN SONRA GELEN SINAVA ALINMAYACAK

Adayların en fazla dikkat etmesi gereken konuların başında sınav binasına giriş saati geliyor.

Sınav saat 10.15'te başlayacak olsa da adayların 10.00'a kadar sınav binasına alınma işlemleri tamamlanacak.

ÖSYM'nin kuralı açık: Saat 10.00'dan sonra gelen adaylar sınav binasına alınmayacak.

Dolayısıyla “Sınav 10.15'te başlıyor, birkaç dakika geç gitsem de girebilirim” düşüncesi adayların sınavı kaçırmasına neden olabilir.

ÖSYM ayrıca güvenlik ve kimlik kontrolleri nedeniyle adayların sınav başlangıcından en az 1 saat önce, yani yaklaşık 09.15'te sınava girecekleri binanın önünde hazır bulunmalarını istiyor.

KPSS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?

Evet. Adayların sınava kendi kalemlerini götürmesine gerek bulunmuyor.

ÖSYM tarafından her adaya sınav sırasında kullanması için iki adet kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş verilecek.

Hatta adayların dışarıdan kendi kalem, silgi veya kalemtıraşlarını sınav binasına getirmeleri yasak.

KPSS'DE PEÇETE VERİLECEK Mİ?

Evet. ÖSYM sınav salonlarında adaylara peçete de sağlayacak.

Adaylara dağıtılacak kutunun içerisinde iki kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete bulunacak.

Bu nedenle adayların dışarıdan peçete götürmesine gerek bulunmuyor.

KPSS'YE SU İLE GİRİLEBİLİR Mİ?

Adayların sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirmesine izin veriliyor.

Ancak şişenin üzerindeki bandın/etiketin çıkarılmış olması gerekiyor.

Su dışında içecek veya yiyeceklerin sınav binasına getirilmesine izin verilmiyor.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?

Hayır.

Adaylar sınava giriş belgelerini renkli veya siyah-beyaz olarak yazdırabilir.

Ancak belge üzerindeki aday fotoğrafının görünür olması gerekiyor.

Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM tarafından belirlenen bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim veya işaret bulunmaması gerekiyor.

Adaylar sınav giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden temin edebiliyor.

SINAVA GİRERKEN HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

Adayların sınav binasına girebilmesi için temel olarak Sınava Giriş Belgesi ile ÖSYM tarafından kabul edilen fotoğraflı geçerli kimlik belgesini yanında bulundurması gerekiyor.

Fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı, gerekli şartları karşılayan fotoğraflı nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaport kabul edilen temel belgeler arasında.

Sürücü belgesi ve öğrenci kimlik kartı ise sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmiyor.

TELEFON VE KOL SAATİYLE SINAVA GİRİLEBİLİR Mİ?

Hayır.

Cep telefonu, akıllı saat veya normal kol saati dahil her türlü saat sınav binasına getirilemeyecek.

Adayların saati takip edebilmesi için her sınav salonunda ÖSYM tarafından en az bir duvar saati bulundurulacak.

ÇANTA VE CÜZDANLA GİRİLEBİLİR Mİ?

Adayların sınav binasına çanta ve cüzdanla girmelerine izin verilmiyor.

ÖSYM ayrıca sınav binalarında emanet hizmeti bulunmadığını özellikle hatırlatıyor.

Bu nedenle adayların sınav günü gereksiz eşya getirmemesi büyük önem taşıyor.

ANAHTAR VE ULAŞIM KARTI KONUSUNDA DİKKAT

ÖSYM kurallarına göre anahtarlık yasak ancak anahtarlıksız basit anahtar için istisna bulunuyor.

Ayrıca görüntü alma, kayıt veya kablosuz iletişim özelliği bulunmayan bir adet ulaşım kartı veya banka/kredi kartı için de istisna uygulanıyor.

Takılarda ise genel yasak bulunurken alyans istisnalar arasında.

SINAVDAN ERKEN ÇIKILABİLİR Mİ?

KPSS Ortaöğretim sınavında adayların sınav süresinin ilk 95 dakikası tamamlanmadan salonu terk etmeleri yasak.

Ayrıca sınavın son 15 dakikasında da salondan çıkılamıyor.

Buna göre adayların sınav sırasında çıkış kurallarına da dikkat etmeleri gerekiyor.

SINAV SIRASINDA TUVALETE ÇIKILABİLİR Mİ?

ÖSYM'nin kurallarına göre sınav sırasında adayların kısa süreliğine dahi olsa, tuvalete gitmek amacıyla sınav salonundan çıkmalarına izin verilmiyor.

Herhangi bir nedenle salondan çıkan aday tekrar sınav salonuna alınmıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM ADAYLARI İÇİN SON UYARI

25 Ekim'de sınava girecek adayların mağduriyet yaşamamak için sınav giriş belgelerindeki bina ve salon bilgilerini önceden kontrol etmeleri büyük önem taşıyor.

ÖSYM ayrıca adaylara sınavdan önce sınava girecekleri binanın yerini görmelerini tavsiye ediyor.

Sınav günü ise adayların en geç saat 10.00'dan önce binaya girmiş olması gerekiyor.

Saat 10.00'dan sonra sınav binasına gelen adaylar, sınavın başlamasına henüz 15 dakika bulunmasına rağmen içeri alınmayacak.