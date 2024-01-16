Son yüzyılın en büyük sapığı serbest kalabilir!

Avusturya'da, evinin bodrumuna 24 yıl boyunca hapsettiği öz kızına tecavüz ederek ondan 7 çocuk sahibi olan ve ömür boyu hapis cezası alan Josef Fritzl'in bu yıl şartlı tahliye hakkına sahip olacağı açıklandı.

SERBEST BIRAKILMASI MUHTEMEL

İngiliz medyasının haberine göre, psikiyatri raporunun Fritzl'in 'artık tehlikeli olmadığını' belirlemesinin ardından serbest bırakılması da muhtemel görünüyor.

Fritzl'in avukatı Astrid Wagner, Kronen Zeitung'a "Şartlı tahliye alma sürecindeyiz. Başvuru onaylanırsa ki öyle olacağını varsayıyorum, kalan süreçte bir evde devam etmesini sağlamak isterim" dedi.

HUZUREVİNE NAKLEDİLEBİLİR

Linz Üniversitesi'nden adli psikiyatri uzmanı Heidi Kastner, ülkenin en kötü şöhretli mahkumunun artık kamuya yönelik bir tehdit oluşturmadığı sonucuna varan raporu hazırlamak için bir yıl harcadı.

Serbest bırakılmaya yönelik ilk adımın bir parçası olarak, normal hapishane sistemi aracılığıyla Krems-Stein hapishanesine transfer edilebileceğini ve ardından büyük ihtimalle son yıllarını geçireceği bir huzurevine nakledilebileceğini söyledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yerel medyaya dayandırılan haberde, Fritzl'in son dönemlerde 'kafası karışmış gibi' göründüğü, düzenli olarak televizyona konuştuğu, kendisinin bir pop yıldızı olduğuna inandığı ve aile üyelerinin hiç gerçekleşmemiş ziyaretlerinden bahsettiği belirtildi. Ayrıca yürüteç ihtiyacı olduğu da bildirildi.

Nihai kararın ne zaman verileceği ise henüz netlik kazanmadı.

DÜNYANIN KANINI DONDURAN DAVA

Öz kızı Elisabeth'i 11 yaşından itibaren taciz ettiği belirtilen Josef Fritzl, kızı 18 yaşına bastığı gün onu evinin bodrumuna kilitleyerek eşi ve diğer çocuklarına, kızının evden kaçtığını söylemişti.

Eşini ve çocuklarını bu yalana inandırmak için kızının ağzından mektuplar yazan Fritzl, evinin bodrumunda ses geçirmeyen özel bir sığınak inşa ederek onu 24 yıl boyunca burada rehin tutmuştu. Özel sığınakta kızına tecavüz eden Fritzl, bu ensest ilişkiden toplam 7 çocuk sahibi olmuştu.

Gürültü yapan, ağlayan veya rahatsız olan çocuklarını zaman zaman kendi evinin kapısına, Elisabeth'in ağzından yazılmış bir mektupla birlikte bırakan Fritzl, karısını da bu yalana inandırmıştı. Fritzl, böylece öz kızından sahip olduğu çocuklardan üçünü sığınaktan yukarı çıkarmıştı.

HASTANEYE KALDIRILMASI İLE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Karısı ve komşularının şüphelenmediği bu durumu 24 yıl boyunca sürdüren Fritzl, öz kızından olan çocuklarından hiç güneş yüzü görmemiş 19 yaşındaki Kerstin'in hastaneye kaldırılmasıyla yakalanmıştı.

Fritzl'in öz kızından olan çocuklarından birini, doğumdan hemen sonra sığınaktaki sobaya atarak yaktığı da ortaya çıkmıştı.