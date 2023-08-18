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Dünya Son yıllarda Afrika'daki en kanlı çatışma: 548 isyancı öldürüldü
Dünya

Son yıllarda Afrika'daki en kanlı çatışma: 548 isyancı öldürüldü

Yeniakit Publisher
2023-08-18 00:12:00 -
Son yıllarda Afrika'daki en kanlı çatışma: 548 isyancı öldürüldü

Uganda ordusu tarafından Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeyinde yürütülen operasyonlarda isyancı Demokratik İttifak Güçleri (ADF) üyesi 548 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

KDC'deki operasyon sözcüsü binbaşı Bilal Katamba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ADF'ye yönelik operasyonların sürdüğünü söyledi.

Katamba, bölgedeki operasyonlarda, 548 ADF üyesinin öldürüldüğünü, 50'sinin yakalandığını ve 31'inin teslim olduğunu açıkladı.

Operasyonların Uganda ordusu tarafından yürütüldüğünü belirten Katamba, bu süreçte hayatını kaybeden asker olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

Şiddet olaylarının tırmanışta olduğu KDC'nin Kuzey Kivu ve İturi eyaletlerinde, güvenliği kontrol altına almak amacıyla 7 Mayıs 2021'de askeri kuşatma ilan edilmişti. Kuşatma kapsamında, bölgedeki sivil yetkililer görevden alınarak yerlerine askeri yetkililer görevlendirilmişti.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.
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ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

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