Son yağışlarla İstanbul suya doydu

Sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan Gölyaka ilçesindeki Efteni Gölü havzası ile Melen Çayı’nın doğduğu bölge, 27 Haziran’dan bu yana kent genelinde etkili olan şiddetli yağışlarla suya doydu. Sağanak nedeniyle bölgedeki arazilerin yanı sıra çevredeki mesire alanı ve odun deposu da su altında kaldı. Görüntüsüyle adeta longozu andıran havza çevresindeki bazı evler boşaltılırken, ekili alanlardaki mısır ve buğdayların çoğu zarar gördü.