Son üç yılda en zenginler daha zengin fakirler daha fakir oldu!

Oxfam araştırmasına göre, dünya nüfusunun yüzde 60'ını oluşturan ve sayıları 4,77 milyarı bulan en yoksul kesimin serveti ise yüzde 0.2 oranında geriledi.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın "Eşitsizlik A.Ş." (Inequality Inc) başlıklı raporu, dünyanın en zengin beş iş insanının servetinin 2020'den beri iki kattan fazla arttığını, dünya nüfusunun yüzde 60'ını oluşturan en yoksul kesimin (yaklaşık 5 milyar kişi) ise bu süre içinde daha da yoksullaştığını ortaya koydu.

Merkezi İngiltere’de bulunan Oxfam'ın İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen ekonomi zirvesi öncesi yayımladığı yıllık rapora göre, küresel şirketlerin ve tekel gücünün yoğunlaşması, en zengini daha zengin, en fakiri daha fakir yapan eşitsizliğin derinleşmesine katkıda bulunuyor.

Araştırma şirketi Wealth X'in verilerine göre, dünyanın en zengin beş iş insanı Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison ve Mark Zuckerberg'in toplam serveti 2020’den bu yana 423,8 milyar euro, yani kişi başına yüzde 114 artış gösterdi.

Aynı araştırmaya göre, dünya nüfusunun yüzde 60'ını oluşturan ve sayıları 4,77 milyarı bulan en yoksul kesimin serveti ise yüzde 0,2 oranında geriledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Zenginlerin serveti enflasyondan üç kat hızlı arttı

Milyarderlerin toplan servetinin 2020'ye kıyasla 3,3 trilyon dolar daha fazla olduğu kaydedilen Oxfam araştırmasında, bu servetin enflasyondan üç kat hızlı arttığına dikkat çekildi.

Oxfam'ın yayımladığı geleneksel raporda, zenginlerle yoksullar arasındaki gelir adaletsizliğinin mevcut eğilimlere göre daha açılacağı vurgulanırken, mevcut eğilimlerin sürmesi halinde dünyada yoksulluğu ortadan kaldırmak için 229 yıl gerekeceği uyarısı yapıldı.

Oxfam raporuna göre, dünyanın en zengin yüzde 1'i ise tüm küresel finansal varlıkların yüzde 43'üne sahip.

Önümüzdeki 10 yıl içinde ilk kez bir kişi trilyoner olabilir

Oxfam raporunda, dünyanın en büyük 10 şirketinin yedisinin üst yöneticisinin veya ana hissedarının milyarder olduğuna dikkat çekilirken, buna karşılık, dünya çapında milyonlarca işçinin yaşam standartlarının gerilediği vurgulandı.

Raporda, "Dünya çapında insanlar sıklıkla riskli ve güvenli olmayan işlerde, asgari ücret karşılığında daha yoğun, daha uzun çalışıyor. 52 ülkede yaklaşık 800 milyon işçinin reel ortalama maaşı düştü. Bu işçiler son iki yılda toplamda 1.5 trilyon dolar kaybetti; bu her biri için 25 günlük maaş kaybı anlamına geliyor." denildi.

Rapora göre, dünyanın en büyük 148 şirketinin kar oranı 2018-2021 arasındaki ortalamanın yüzde 52 oranında üzerine çıktı.