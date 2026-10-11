Son saldırı tepki çekti! Bölge güvenliği tehdit altında

Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nda can kayıplarına yol açan saldırının ardından Arap ülkelerinden Suudi Arabistan’a dayanışma mesajları geldi. Beş ülkenin dışişleri bakanlıkları, sivillerin ve sivil havacılığın güvenliğine yönelik tehditlere dikkat çekerek Riyad’ın güvenliğini korumak için alacağı tedbirleri desteklediklerini bildirdi.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurulu (GACA), son saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 12’ye, yaralı sayısının ise 309’a yükseldiğini açıkladı. Kurum, aynı havalimanına 6-8 Ekim tarihlerinde düzenlenen saldırılarda da 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan taziye ve destek mesajı

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Suudi Arabistan'daki Abha ve Kral Halid uluslararası havalimanlarını hedef alan saldırıları kınadı.

Kral Abdullah, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a gönderdiği taziye telgraflarında, saldırılarda hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ileterek Ürdün'ün Suudi Arabistan ile tam dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve egemenliğini korumak amacıyla alacağı tüm tedbirlerde yanlarında olduklarını vurgulayan Kral Abdullah, şahsı, Ürdün halkı ve hükümeti adına hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır temennisinde bulundu.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Husilerin Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği ve can kaybı ve yaralanmalara yol açan saldırıların en güçlü ifadelerle kınandığı belirtildi.

Saldırının Suudi Arabistan'ın egemenliğine yönelik ciddi bir ihlal, bölge güvenliğine, sivillerin ve sivil havacılığın emniyetine doğrudan bir tehdit olduğu vurgulanan açıklamada, Katar'ın Suudi Arabistan ile tam dayanışma içinde olduğu ve ülkenin egemenliği ile güvenliğini korumak için alacağı tüm meşru tedbirleri desteklediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Suudi Arabistan'ın güvenliğinin Katar'ın ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin ortak güvenlik sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğu kaydedildi.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan topraklarına ve Kral Halid Havalimanı'na yönelik devam eden saldırıları şiddetle kınadığını açıkladı.

Açıklamada, uluslararası hukuk kurallarının açıkça ihlal edildiği ve farklı uyruklardan sivillerin güvenliğinin hiçe sayıldığı belirtilerek, bölgenin güvenlik ve istikrarını bozmaya yönelik bu sorumsuz ve yıkıcı eylemlerin tamamen reddedildiği, Mısır'ın Suudi Arabistan'ın yanında yer aldığı vurgulandı.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Husilerin Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan "alçakça" saldırısı kınandı.

Saldırının Suudi Arabistan'ın egemenliğine yönelik açık bir ihlal, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın çiğnenmesi olarak değerlendirildiği açıklamada, Ürdün'ün Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve vatandaşlarının emniyetini korumak için atacağı tüm adımlara mutlak destek verdiği ifade edildi.

- Bahreyn

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a ve Kral Halid Havalimanı'na yönelik devam eden “terör saldırılarını” en sert şekilde kınadığını duyurdu.

Açıklamada, saldırının birkaç gün önce yine aynı havalimanını hedef alan tehlikeli tırmanışın bir devamı olduğu belirtilerek, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan bu korkakça saldırıların uluslararası insani hukuka aykırı olduğu kaydedildi.

Filistin

Filistin Dışişleri Bakanlığı da Suudi Arabistan'ı hedef alan, can kayıplarına ve yaralanmalara yol açan saldırıları "en güçlü ifadelerle" kınadığını açıkladı.

Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın hedef alınması sonucu Suudi vatandaşlarının hayatını kaybettiği ve çok sayıda sivilin yaralandığı ifade edilen açıklamada, Filistin devletinin Suudi Arabistan ile tam dayanışma içinde olduğu ve ülkenin güvenliğini sağlamak amacıyla aldığı tüm önlemleri desteklediği belirtildi.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurulu (GACA), kısa bir süre önce, dün Husiler tarafından başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, yaralı sayısının ise 309'a yükseldiğini bildirmişti.

GACA, dün de başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na 6-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Husi saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.