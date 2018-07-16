Son rakam açıklandı! CHP'de kurultay sinyalleri

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Erdal Aksünger, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Öğleden sonra Krt Tv’ye çıkarken 250 olan imza sayısı, gün sonu 353 olmuş. Değişim olacak gibi" paylaşımında bulundu.

YARISI TAMAM

CHP parti tüzüğünün 48’inci maddesine göre seçimli olağanüstü kurultay toplanması için kurultay delegelerinin tam sayısının salt çoğunluğunun, on beşinci gün mesai bitimine kadar noter aracılığıyla imzalarını genel merkeze iletmeleri gerekiyor. Bu da en az 625 delegenin imzasına denk geliyor.