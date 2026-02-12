  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Derin Marksist Ali Kemal Özcan'ın Oğlu DEM'li Giran Özcan, ABD'deki İsrail Lobisinin "Kürt Masası" Başkanı Oldu Lisede katliam yapan şahıs cinsiyet değiştirmiş LGBT'li sapkın çıktı! Bebek Otel sahibinin uyuşturucu testi belli oldu! Bütün mal varlığına el konuldu Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu Futbolda berabere kalmak yasaklandı! Meclis'te "Vesayet" provokasyonuna tokat gibi cevap! "Gereken cevabı verdik, evlerine gönderdik!" Kur'an Dinleten İmam ve Müezzin Sürgün Edildi! Esnaf şikayet etmişti ABD eskiye geri dönüyor! Trump’tan Pentagon’a "kömür" talimatı! Zelenskiy’den dünya kamuoyuna "koltuk" mesajı: Seçimler ancak ateşkesle mümkün! Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi çıkışı!
Spor Son puanını duyunca şaşıracaksınız! Adana Demirspor Geri Vitese Taktı
Spor

Son puanını duyunca şaşıracaksınız! Adana Demirspor Geri Vitese Taktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Son puanını duyunca şaşıracaksınız! Adana Demirspor Geri Vitese Taktı

FİFA, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası verdi.

FIFA, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre komite, kulübe toplam 2 dosyadan 12 puan tenzili cezası uyguladı.

Adana Demirspor, ligde eksi 40 puanla son sırada bulunuyor.

 

Mavi Şimşekler’in Geleceği Belirsiz

Transfer yasakları ve üst üste gelen puan silme cezalarıyla sarsılan kulüpte, yönetimin ve taraftarın bu duruma nasıl bir tepki vereceği merak konusu. Sportif başarının ötesinde, kulübün profesyonel varlığını sürdürebilmesi için acil bir finansal yol haritasına ihtiyaç duyuluyor.

Galatasaray’ı da Fenerbahçe’yi de solladı! Bu alanda Süper Lig’in en iyisi Göztepe
Galatasaray’ı da Fenerbahçe’yi de solladı! Bu alanda Süper Lig’in en iyisi Göztepe

Spor

Galatasaray’ı da Fenerbahçe’yi de solladı! Bu alanda Süper Lig’in en iyisi Göztepe

Galatasaray'da kritik divan kurulu toplantısı
Galatasaray'da kritik divan kurulu toplantısı

Spor

Galatasaray'da kritik divan kurulu toplantısı

Galatasaray'dan şampiyonluk istatistiği! Cimbom 50 puanı geçtiği 7 sezonun 6'sını...
Galatasaray'dan şampiyonluk istatistiği! Cimbom 50 puanı geçtiği 7 sezonun 6'sını...

Spor

Galatasaray'dan şampiyonluk istatistiği! Cimbom 50 puanı geçtiği 7 sezonun 6'sını...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23