Son puanını duyunca şaşıracaksınız! Adana Demirspor Geri Vitese Taktı
FİFA, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası verdi.
FIFA, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre komite, kulübe toplam 2 dosyadan 12 puan tenzili cezası uyguladı.
Adana Demirspor, ligde eksi 40 puanla son sırada bulunuyor.
Mavi Şimşekler’in Geleceği Belirsiz
Transfer yasakları ve üst üste gelen puan silme cezalarıyla sarsılan kulüpte, yönetimin ve taraftarın bu duruma nasıl bir tepki vereceği merak konusu. Sportif başarının ötesinde, kulübün profesyonel varlığını sürdürebilmesi için acil bir finansal yol haritasına ihtiyaç duyuluyor.