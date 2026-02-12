  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
O haber geldi: Hiç hesapta olmayan gelişmeyi duyurdular! Transfer bombası patladı... Vücut kompozisyonu... Kadınlar neden erkeklerden daha çok üşürler? Bilimsel yanıt şaşırttı Uzmanı uyardı: Gezegenimiz için her türlü elektronik sigaradan uzak durulmalıdır İthalatı bitirecek devasa anlaşma! İslam ülkesinden enerjide dışa bağımlılığı bitirecek hamle Ramazan ayında geçerli olacak! Yerli Troy Kart’tan indirim kampanyası Alarm verildi, kış geldi: Uzmanlar uyarıyor.. 'Griptir geçer' demeyin, risk grubunda... Onbir ayın sultanına adım adım giderken... Uzmanlardan iftarda suyu peş peşe içmeyin uyarısı Yasalın ‘sahtesi’ ile 2,5 milyar çarptılar Tığ gibi incelmenin doğal yolu! Fazla kilolarından kurtulmak isteyenler dikkat
Sağlık
6
Yeniakit Publisher
Uzmanı uyardı: Gezegenimiz için her türlü elektronik sigaradan uzak durulmalıdır
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Uzmanı uyardı: Gezegenimiz için her türlü elektronik sigaradan uzak durulmalıdır

Sigaranın her türlüsüne karşı savaş açmak zorunda olduğumuzu bu devasa sorunun gelecek nesillerimiz için bir tehdit olduğunu görmek zorundayız.

#1
Foto - Uzmanı uyardı: Gezegenimiz için her türlü elektronik sigaradan uzak durulmalıdır

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sanem Nemmezi Karaca, elektronik sigara konusunda uyarılarda bulundu.

#2
Foto - Uzmanı uyardı: Gezegenimiz için her türlü elektronik sigaradan uzak durulmalıdır

Elektronik sigaralar vasıtasıyla zararlı maddelerin nefes yoluyla vücuda alındığını söyleyen Karaca, "Geleneksel sigaralardan farklı olarak elektronik sigaralarda yanma işlemi olmaz. Bu nedenle kül ya da duman kokusu gibi klasik sigaralarda gözlenen sorunlar elektronik sigaralarda yaşanmaz. Bazı bireyler klasik sigarayı bırakmak amacıyla ya da daha zararsız olduğunu düşündükleri için klasik sigaraların yerine elektronik sigaraları tercih ederler ancak elektronik sigaralar yüksek derecede bağımlılık oluşturan nikotin, toksik bir dizi kimyasal madde ve akciğerlerimizin derinlerine kadar ulaşabilen pek çok küçük parçacıklar içerir. Üstelik solunan maddelerin içeriği ve yoğunluğu isteğe bağlı olarak kişi tarafından ayarlanabilir. Bu durum kimyasalların kontrolsüz bir şekilde vücuda girmesine ve toksik dozlara ulaşma riskini de beraberinde getirmektedir" dedi.

#3
Foto - Uzmanı uyardı: Gezegenimiz için her türlü elektronik sigaradan uzak durulmalıdır

Elektronik sigaraların bireysel ve halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dair bilimsel kanıtların gün geçtikçe arttığını belirten Karaca, "Biyolojik sağlığımız üzerine kanıtlanmış olan olumsuz etkileri arasında kalp ve akciğer hastalıkları, öğrenme-dikkat sorunları, bağırsak floramızın çeşitliliğinde azalma, birçok kanser türü, cihazın patlamasına bağlı yanıklar, kırıklar ve EVALI adı verilen akut akciğer hasarı yer almaktadır.

#4
Foto - Uzmanı uyardı: Gezegenimiz için her türlü elektronik sigaradan uzak durulmalıdır

Ölüm ile sonuçlanabilen bu önemli hastalığın ilişkilendirilmiş tek nedeni elektronik sigara kullanımıdır.

#5
Foto - Uzmanı uyardı: Gezegenimiz için her türlü elektronik sigaradan uzak durulmalıdır

Öte yandan oluşan elektronik atıklar, yaşadığımız çevre ve gezegen sağlığı için de önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Tüm uyarılara rağmen elektronik sigara kullanım sıklığı, özellikle ergenler ve genç yetişkinler arasında gün geçtikçe artmaktadır. Duyarlı bireyler olarak hem kendimiz, hem bizden sonraki nesillerimiz ve gezegenimiz için her türlü elektronik sigaradan uzak durulmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sarhoştan genel başkan olursa olacağı bu! Küfürbaz Özgür'den CHP'li vekillere de küfür
Gündem

Sarhoştan genel başkan olursa olacağı bu! Küfürbaz Özgür'den CHP'li vekillere de küfür

Gazeteci Fatih Atik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Özarslan dışında başka isimlere de küfürler ettiğini ..
Bakan Fidan, bombayı patlattı: İran’ın nükleer ısrarı ABD’ye geri adım attırdı
Gündem

Bakan Fidan, bombayı patlattı: İran’ın nükleer ısrarı ABD’ye geri adım attırdı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, nükleer krizde gelinen son aşamayı dünyayla paylaştı. ABD’nin, İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini t..
Başkan Erdoğan, Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuştu: Batı Trakya’da beklentimiz var! İsrail’i reddediyoruz...
Gündem

Başkan Erdoğan, Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuştu: Batı Trakya’da beklentimiz var! İsrail’i reddediyoruz...

Yunanistan ile imzalanan yatırım, deniz ticareti, ekonomik işbirliği, deprem, kültür, bilim ve teknoloji alanında imzalanan anlaşmaların ard..
Futbolda berabere kalmak yasaklandı!
Spor

Futbolda berabere kalmak yasaklandı!

Japonya Profesyonel Futbol Ligi (J. League), futbolun en köklü kurallarından biri olan “beraberlik” uygulamasını bu sezon için rafa kaldırdı..
Hepsi birbirinden iğrenç! CHP’de taciz salgını
Gündem

Hepsi birbirinden iğrenç! CHP’de taciz salgını

16 yaşındaki kıza gece yarısı "beni etkiliyorsun" mesajları attığı için cinsel tacizden tutuklanan CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede..
Korku ne? Akın Gürlek bir idi, 81 olacak!
Siyaset

Korku ne? Akın Gürlek bir idi, 81 olacak!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Korku ne? Akın Gürlek bir idi, 81 olacak!" başlıklı yazısı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23