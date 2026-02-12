Uzmanı uyardı: Gezegenimiz için her türlü elektronik sigaradan uzak durulmalıdır

Elektronik sigaralar vasıtasıyla zararlı maddelerin nefes yoluyla vücuda alındığını söyleyen Karaca, "Geleneksel sigaralardan farklı olarak elektronik sigaralarda yanma işlemi olmaz. Bu nedenle kül ya da duman kokusu gibi klasik sigaralarda gözlenen sorunlar elektronik sigaralarda yaşanmaz. Bazı bireyler klasik sigarayı bırakmak amacıyla ya da daha zararsız olduğunu düşündükleri için klasik sigaraların yerine elektronik sigaraları tercih ederler ancak elektronik sigaralar yüksek derecede bağımlılık oluşturan nikotin, toksik bir dizi kimyasal madde ve akciğerlerimizin derinlerine kadar ulaşabilen pek çok küçük parçacıklar içerir. Üstelik solunan maddelerin içeriği ve yoğunluğu isteğe bağlı olarak kişi tarafından ayarlanabilir. Bu durum kimyasalların kontrolsüz bir şekilde vücuda girmesine ve toksik dozlara ulaşma riskini de beraberinde getirmektedir" dedi.