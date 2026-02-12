Vücut kompozisyonu... Kadınlar neden erkeklerden daha çok üşürler? Bilimsel yanıt şaşırttı
Yapılan son araştırmalar yine bir gerçeği ortaya koydu.
Yapılan son araştırmalar yine bir gerçeği ortaya koydu.
Hormonal dengeler ve kas kütlesi farkı, kadınların soğuğa karşı erkeklerden daha hassas bir fizyolojik yapıya sahip olduğunu kanıtladı. Uzmanlar, metabolizma hızı ve damar daralma tepkilerindeki farklılıkların bu durumu kaçınılmaz kıldığını açıkladı.
Kadınların kış aylarında veya klimalı ortamlarda erkeklere oranla daha fazla kat kat giyinme ihtiyacı hissetmesi, uzun yıllardır süregelen bir gözlem olmaktan çıkıp bilimsel bir gerçekliğe dönüştü.
Yapılan son araştırmalar, bu durumun sadece bir his olmadığını, vücut kompozisyonu ve östrojen seviyeleriyle doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koydu.
Kadınların erkeklere kıyasla daha fazla üşümesinin temel nedenlerinden biri bazal metabolizma hızındaki farklılık olarak kaydedildi.
Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yürütülen çalışmalarda, erkeklerin vücut sıcaklığının kadınlardan hafifçe daha düşük olduğu ancak kadınların el ve ayaklarının erkeklere göre yaklaşık 2 derece daha soğuk olduğu tespit edildi.
İngiliz fizyolog Dr. Christopher Minson, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, erkeklerin sahip olduğu yüksek kas kütlesinin doğal bir ısı üreticisi görevi gördüğünü belirtti.
Minson, kasların dinlenme halindeyken bile yağ dokusuna göre çok daha fazla ısı ürettiğini, kadınlardaki yağ oranının yalıtım sağlasa da iç ısı üretiminde kasların yerini tutamadığını ifade etti. Bilimsel veriler, kadınlık hormonu olan östrojenin kanı hafifçe kalınlaştırdığını ve uç noktalara giden kan akışını etkilediğini gösterdi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23