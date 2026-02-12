İçişleri Bakanlığı duyurdu: CHP’li Sapık Hasbi Dede görevinden uzaklaştırıldı

CHP’li belediye başkanlarının adının karıştığı skandallara bir yenisi, bu kez "insanlık suçu" boyutunda eklendi. Giresun Görele’nin CHP’li sapık Belediye Başkanı Hasbi Dede, bir çocuğa yönelik gerçekleştirdiği iğrenç cinsel taciz eylemleri nedeniyle yürütülen soruşturmada tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sosyal medya üzerinden bir çocuğa taciz mesajları attığı belirlenen sapık için karar verildi.

Dün akşam saatlerinde hakim karşısına çıkan ve suçlamaların vahameti karşısında tutuklanmasına karar verilen CHP’li sapkın başkan hakkında, İçişleri Bakanlığı da en sert idari tedbiri uyguladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Giresun ili Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca "Çocuğa Karşı Cinsel Taciz" suçundan 2026/332 sayılı soruşturma kapsamında 10.02.2026 tarihinde mahkemeye sevk edildiği ve Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2026/17 D. İş sayılı kararı ile "Çocuğa Karşı Cinsel Taciz" suçundan tutuklanması nedeniyle; Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."

OLAY

Son Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede, şikayet üzerine başlatılan soruşturmada 8 Şubat’ta ifadeye çağrılmış ve 9 Şubat’ta hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine önceki gün tekrar ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmıştı.