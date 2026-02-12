  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat! CHP’li başkan Atatürkçüleri şoka soktu Bakan Fidan, bombayı patlattı: İran’ın nükleer ısrarı ABD’ye geri adım attırdı Siyonistlerin "Davut Sapanı" masalı: Katil İsrail’den yeni gövde gösterisi! Ulaştırmaya yeni yatırımlar Türkiye’ye kazandıracak Rekor seferberliği DEM Parti'den Erdoğan görüşmesi sonrası açıklama Derin Marksist Ali Kemal Özcan'ın Oğlu DEM'li Giran Özcan, ABD'deki İsrail Lobisinin "Kürt Masası" Başkanı Oldu Lisede katliam yapan şahıs cinsiyet değiştirmiş LGBT'li sapkın çıktı! Bebek Otel sahibinin uyuşturucu testi belli oldu! Bütün mal varlığına el konuldu Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu Futbolda berabere kalmak yasaklandı!
Gündem İçişleri Bakanlığı duyurdu: CHP’li Sapık Hasbi Dede görevinden uzaklaştırıldı
Gündem

İçişleri Bakanlığı duyurdu: CHP’li Sapık Hasbi Dede görevinden uzaklaştırıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İçişleri Bakanlığı duyurdu: CHP’li Sapık Hasbi Dede görevinden uzaklaştırıldı

Giresun’da infiale sebep olan ‘çocuk istismarı’ skandalında devlet tokat gibi bir karar indirdi! CHP’li Görele Belediye Başkanı sapık Hasbi Dede, bir çocuğa karşı gerçekleştirdiği cinsel taciz suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından jet hızıyla görevinden uzaklaştırıldı.

CHP’li belediye başkanlarının adının karıştığı skandallara bir yenisi, bu kez "insanlık suçu" boyutunda eklendi. Giresun Görele’nin CHP’li sapık Belediye Başkanı Hasbi Dede, bir çocuğa yönelik gerçekleştirdiği iğrenç cinsel taciz eylemleri nedeniyle yürütülen soruşturmada tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sosyal medya üzerinden bir çocuğa taciz mesajları attığı belirlenen sapık için karar verildi.

Dün akşam saatlerinde hakim karşısına çıkan ve suçlamaların vahameti karşısında tutuklanmasına karar verilen CHP’li sapkın başkan hakkında, İçişleri Bakanlığı da en sert idari tedbiri uyguladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Giresun ili Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca "Çocuğa Karşı Cinsel Taciz" suçundan 2026/332 sayılı soruşturma kapsamında 10.02.2026 tarihinde mahkemeye sevk edildiği ve Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2026/17 D. İş sayılı kararı ile "Çocuğa Karşı Cinsel Taciz" suçundan tutuklanması nedeniyle; Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."

OLAY

Son Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede, şikayet üzerine başlatılan soruşturmada 8 Şubat’ta ifadeye çağrılmış ve 9 Şubat’ta hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine önceki gün tekrar ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

CHPli Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tacizden tutuklandı
CHPli Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tacizden tutuklandı

Gündem

CHPli Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tacizden tutuklandı

Ahlaksız CHP'li başkanın mesajları ifşa oldu! CHP'li Görele Belediyesi'nde skandal
Ahlaksız CHP'li başkanın mesajları ifşa oldu! CHP'li Görele Belediyesi'nde skandal

Gündem

Ahlaksız CHP'li başkanın mesajları ifşa oldu! CHP'li Görele Belediyesi'nde skandal

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

İçişleri Bakanlığına teşekkürler, böyle elin namusunda (hem kızı yaşındaki hemde belediye çalışanı bir bayanın kızına) göz diken birinin ve benzerlerinin ışık yüzü görmemesi gerekir.

Oysa sapiklik yuz kizartici suc isleyenler toplumdan, cocuklRdan, kamu hizmetindrn OMURBOYU YASAKLANMALI

Dedtekleyen sapik SÖZDE parti/patililer de
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Ahlaksız CHP'li başkanın mesajları ifşa oldu! CHP'li Görele Belediyesi'nde skandal
Gündem

Ahlaksız CHP'li başkanın mesajları ifşa oldu! CHP'li Görele Belediyesi'nde skandal

Giresun’un Görele ilçesi, CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkındaki korkunç taciz iddialarıyla sarsılıyor. Belediye bünyesinde çalışan b..
Sarhoştan genel başkan olursa olacağı bu! Küfürbaz Özgür'den CHP'li vekillere de küfür
Gündem

Sarhoştan genel başkan olursa olacağı bu! Küfürbaz Özgür'den CHP'li vekillere de küfür

Gazeteci Fatih Atik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Özarslan dışında başka isimlere de küfürler ettiğini ..
Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’lileri panikletti! CHP’den Akın Gürlek’in bakanlığına çirkin tepkiler!
Siyaset

Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’lileri panikletti! CHP’den Akın Gürlek’in bakanlığına çirkin tepkiler!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak CHP’li belediye başkanlarının hırsızlıklarını yargıya taşıyan Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23