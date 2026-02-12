  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat! CHP’li başkan Atatürkçüleri şoka soktu Bakan Fidan, bombayı patlattı: İran’ın nükleer ısrarı ABD’ye geri adım attırdı Siyonistlerin "Davut Sapanı" masalı: Katil İsrail’den yeni gövde gösterisi! Ulaştırmaya yeni yatırımlar Türkiye’ye kazandıracak Rekor seferberliği DEM Parti'den Erdoğan görüşmesi sonrası açıklama Derin Marksist Ali Kemal Özcan'ın Oğlu DEM'li Giran Özcan, ABD'deki İsrail Lobisinin "Kürt Masası" Başkanı Oldu Lisede katliam yapan şahıs cinsiyet değiştirmiş LGBT'li sapkın çıktı! Bebek Otel sahibinin uyuşturucu testi belli oldu! Bütün mal varlığına el konuldu Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu Futbolda berabere kalmak yasaklandı!
Avrupa Sahil güvenlikten direk öldürmeye teşebbüs! Yunan çarpmamış resmen katletmiş
Avrupa

Sahil güvenlikten direk öldürmeye teşebbüs! Yunan çarpmamış resmen katletmiş

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sahil güvenlikten direk öldürmeye teşebbüs! Yunan çarpmamış resmen katletmiş

Sakız Adası açıklarında Yunan sahil güvenlik gemisinin çarptığı bottaki 15 düzensiz göçmenin ölüm raporları, kazanın şiddetini ortaya koydu.. Raporlarda, bazı kişilerde göğüs, boyun, kol ve bacak travmalarıyla ağır kafa darbeleri tespit edildi, bir kişinin başının ezildiği belirtildi.

Sakız Adası açıklarında Yunan sahil güvenlik gemisinin çarptığı bottaki 15 düzensiz göçmenin ölüm raporları, kazanın şiddetini ortaya koydu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, 4 Şubat'taki kazada alabora olan botta hayatını kaybeden 15 kişiden 7'sinin ölüm raporu hazırlandı.

Adli tıp uzmanlarınca hazırlanan raporlarda çarpışmanın şiddeti ve yaralanmaların ciddiyetine dair bulgular yer aldı.

Raporlarda, bazı kişilerde göğüs, boyun, kol ve bacak travmalarıyla ağır kafa darbeleri tespit edildi, bir kişinin başının ezildiği belirtildi.

Haberlerde bulguların, kazazedelerin tekneye sahil güvenlik unsuru tarafından çarpıldığı yönündeki ifadeleriyle de örtüştüğü bildirildi.

Sakız Adası açıklarında 4 Şubat'ta Yunan sahil güvenlik gemisinin çarptığı bottaki düzensiz göçmenlerin denize düştüğü açıklanmış, kaybolanların da olduğu tahmin edilen olayda 15 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.

Yunanistan sahil güvenlik gemisi ile çarpışan bottaki düzensiz göçmenlerden 14'ü öldü
Yunanistan sahil güvenlik gemisi ile çarpışan bottaki düzensiz göçmenlerden 14'ü öldü

Dünya

Yunanistan sahil güvenlik gemisi ile çarpışan bottaki düzensiz göçmenlerden 14'ü öldü

Yunanistan göçmen botunu batırdı!
Yunanistan göçmen botunu batırdı!

Dünya

Yunanistan göçmen botunu batırdı!

10 kaçak göçmen ve 2 insan taciri duvara tosladı
10 kaçak göçmen ve 2 insan taciri duvara tosladı

Yerel

10 kaçak göçmen ve 2 insan taciri duvara tosladı

28 düzensiz göçmen yakalandı! Biri kurtarılamadı
28 düzensiz göçmen yakalandı! Biri kurtarılamadı

Yerel

28 düzensiz göçmen yakalandı! Biri kurtarılamadı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahlaksız CHP'li başkanın mesajları ifşa oldu! CHP'li Görele Belediyesi'nde skandal
Gündem

Ahlaksız CHP'li başkanın mesajları ifşa oldu! CHP'li Görele Belediyesi'nde skandal

Giresun’un Görele ilçesi, CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkındaki korkunç taciz iddialarıyla sarsılıyor. Belediye bünyesinde çalışan b..
Sarhoştan genel başkan olursa olacağı bu! Küfürbaz Özgür'den CHP'li vekillere de küfür
Gündem

Sarhoştan genel başkan olursa olacağı bu! Küfürbaz Özgür'den CHP'li vekillere de küfür

Gazeteci Fatih Atik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Özarslan dışında başka isimlere de küfürler ettiğini ..
Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’lileri panikletti! CHP’den Akın Gürlek’in bakanlığına çirkin tepkiler!
Siyaset

Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’lileri panikletti! CHP’den Akın Gürlek’in bakanlığına çirkin tepkiler!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak CHP’li belediye başkanlarının hırsızlıklarını yargıya taşıyan Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23