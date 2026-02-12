  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dijital platformlarla iletişim aracından stratejik savaş alanına geçildi Savaşın yeni arenası sosyal medya Balkan ülkesinde bir ilk! Başbakan yardımcısı Türk oldu Uyuşturucu batağında bir fenomen daha! Enes Batur havalimanında kelepçelendi Mansur Yavaş hakkında 11. soruşturma! Beypazarı'na da fesat karıştırmış Çocuklarınızın çantasını hemen kontrol edin! Merkez Bankası’ndan "piyasa gerçekleri" ayarı: Enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü güncelleme! Epstein belgeleri Dubai’ye kadar uzandı: Sapkın CEO’nun kirli geçmişi DP World’ü yaktı! Milyar dolarlık yatırımlar durduruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar Trump'tan 'Hastaysan öl' kesintisi Galatasaray'dan şampiyonluk istatistiği! Cimbom 50 puanı geçtiği 7 sezonun 6'sını...
Spor Acı haberi Fenerbahçe duyurdu: Eski futbolcumuzu kaybettik
Spor

Acı haberi Fenerbahçe duyurdu: Eski futbolcumuzu kaybettik

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Acı haberi Fenerbahçe duyurdu: Eski futbolcumuzu kaybettik

Fenerbahçe Spor Kulübünden yapılan açıklamada 1975-1977 yılları arasında Sarı Lacivert formayı sırtında taşıyan, 1989-90 yılları arasında ise teknik direktör olarak görev yapan Ömer Kaner’in hayatını kaybettiği duyuruldu.

Fenerbahçe’den yapılan açıklama şöyle: “Kulübümüzün 4740 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu Üyesi, Fenerbahçemize futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet veren Ömer Kaner’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

1975-1977 yılları arasında Sarı Lacivert formayı sırtında taşıyan Ömer Kaner futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğe başladı ve Fenerbahçe'de; Pal Csernai (1987-88), Todor Veselinoviç (1988-90), Guus Hiddink (1991) ve Joseph Venglos (1991-93) dönemlerinde yardımcı antrenörlük yaptı. Kaner, 1989-90 sezonunun son haftasında Veselinoviç'in görevden ayrılması üzerine Adanaspor maçında takımın başında sahaya çıkmıştı.

Merhum Ömer Kaner’in cenazesi 14 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 11.00’de Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizde yapılacak törenin ardından Karacahmet Şakirin Camii'nden öğle namazını müteakip kaldırılacaktır.

Fenerbahçe’nin ve Türk sporunun önemli ismi Ömer Kaner’e Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23