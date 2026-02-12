Acı haberi Fenerbahçe duyurdu: Eski futbolcumuzu kaybettik
Fenerbahçe Spor Kulübünden yapılan açıklamada 1975-1977 yılları arasında Sarı Lacivert formayı sırtında taşıyan, 1989-90 yılları arasında ise teknik direktör olarak görev yapan Ömer Kaner’in hayatını kaybettiği duyuruldu.
Fenerbahçe’den yapılan açıklama şöyle: “Kulübümüzün 4740 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu Üyesi, Fenerbahçemize futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet veren Ömer Kaner’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
1975-1977 yılları arasında Sarı Lacivert formayı sırtında taşıyan Ömer Kaner futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğe başladı ve Fenerbahçe'de; Pal Csernai (1987-88), Todor Veselinoviç (1988-90), Guus Hiddink (1991) ve Joseph Venglos (1991-93) dönemlerinde yardımcı antrenörlük yaptı. Kaner, 1989-90 sezonunun son haftasında Veselinoviç'in görevden ayrılması üzerine Adanaspor maçında takımın başında sahaya çıkmıştı.
Merhum Ömer Kaner’in cenazesi 14 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 11.00’de Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizde yapılacak törenin ardından Karacahmet Şakirin Camii'nden öğle namazını müteakip kaldırılacaktır.
Fenerbahçe’nin ve Türk sporunun önemli ismi Ömer Kaner’e Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz."