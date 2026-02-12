  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat! CHP’li başkan Atatürkçüleri şoka soktu Bakan Fidan, bombayı patlattı: İran’ın nükleer ısrarı ABD’ye geri adım attırdı Siyonistlerin "Davut Sapanı" masalı: Katil İsrail’den yeni gövde gösterisi! Ulaştırmaya yeni yatırımlar Türkiye’ye kazandıracak Rekor seferberliği DEM Parti'den Erdoğan görüşmesi sonrası açıklama Derin Marksist Ali Kemal Özcan'ın Oğlu DEM'li Giran Özcan, ABD'deki İsrail Lobisinin "Kürt Masası" Başkanı Oldu Lisede katliam yapan şahıs cinsiyet değiştirmiş LGBT'li sapkın çıktı! Bebek Otel sahibinin uyuşturucu testi belli oldu! Bütün mal varlığına el konuldu Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu Futbolda berabere kalmak yasaklandı!
Gündem Dün TBMM bugün belediye meclisi… CHP’nin şirazesi iyice kaydı
Gündem

Dün TBMM bugün belediye meclisi… CHP’nin şirazesi iyice kaydı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Millet yararına olan her şeye karşı çıkan CHP’nin iyice yoldan çıkan ‘istemezükçü’ kafası bu kez Trabzon’da hortladı. Dün iki bakanın yemin töreni sırasındaki provokasyonlarıyla TBMM’yi dünyaya rezil eden görüntülere neden olan CHP kafası bu kez Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’ni karıştırdı. Hakkari’nin Şemdinli ilçesine spor salonu yapılmasına karşı çıkan CHP’li üyeler hem mecliste hem de bina çıkışında tansiyonu yükseltti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi, Şubat ayı oturumunda Hakkari’nin Şemdinli ilçesiyle yapılan "kardeş belediye" protokolünü gündeme aldı.

Protokol kapsamında Şemdinli’ye 100 milyon liralık bütçeyle bir spor salonu inşa edilmesi teklifi, mecliste CHP ve AK Parti grupları arasında sert tartışmaları beraberinde getirdi.

Projeye itiraz eden CHP Grup Başkanvekili Cüneyt Zorlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin ciddi bir borç yükü altında olduğunu savundu. Kaynağın Şemdinli yerine Trabzon’un ihtiyaçları için kullanılması gerektiğini belirten Zorlu, "Şemdinli’ye yapılacak bu yatırımın gerekçesini sorguluyoruz. Trabzon’daki belediyeler hizmet beklerken, 100 milyon liralık kaynağın il dışına aktarılması doğru değil" dedi.

MESELE KARDEŞLİK VE DAYANIŞMA

CHP’li Zorlu’nun eleştirilerine yanıt veren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cevdet Bayraktar, konunun sadece rakamlar üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Bayraktar, belediyeler arası dayanışmanın önemine dikkat çekerek, "Bu karar, belediyeler arası iş birliği ve kardeşlik çerçevesinde alınmıştır. Meseleyi sadece mali boyutla ele almak doğru olmaz" şeklinde konuştu.

Tartışmaya dahil olan AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Hüseyin Altıntepe de Şemdinli ile yapılan iş birliğini savundu. CHP grubunun tutumunu eleştiren Altıntepe, bu tür projelerin bölgeler arası kardeşliği pekiştirdiğini ve engellenmemesi gerektiğini söyledi.

Meclis salonunda tansiyonu yükselten CHP’li üyeler oturumun sona ermesinin ardından bina çıkışında da provokasyonlarına devam etti.

TBMM’deki provokasyonun başı yine Mahmut Tanal: Vekil değil sanki eşkıya!
TBMM’deki provokasyonun başı yine Mahmut Tanal: Vekil değil sanki eşkıya!

Gündem

TBMM’deki provokasyonun başı yine Mahmut Tanal: Vekil değil sanki eşkıya!

CHP'nin Meclis'teki kürsü işgaline siyasilerden peş peşe tepkiler
CHP'nin Meclis'teki kürsü işgaline siyasilerden peş peşe tepkiler

Gündem

CHP'nin Meclis'teki kürsü işgaline siyasilerden peş peşe tepkiler

Sarhoştan genel başkan olursa olacağı bu! Küfürbaz Özgür'den CHP'li vekillere de küfür
Sarhoştan genel başkan olursa olacağı bu! Küfürbaz Özgür'den CHP'li vekillere de küfür

Gündem

Sarhoştan genel başkan olursa olacağı bu! Küfürbaz Özgür'den CHP'li vekillere de küfür

Dün bir kez daha CHP’den tiksindik!
Dün bir kez daha CHP’den tiksindik!

Gündem

Dün bir kez daha CHP’den tiksindik!

CHP'liler 'bu kadarı olamaz' dedirtti: Tacizci başkana adliye önünde destek sloganları attılar!
CHP'liler 'bu kadarı olamaz' dedirtti: Tacizci başkana adliye önünde destek sloganları attılar!

Gündem

CHP'liler 'bu kadarı olamaz' dedirtti: Tacizci başkana adliye önünde destek sloganları attılar!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahlaksız CHP'li başkanın mesajları ifşa oldu! CHP'li Görele Belediyesi'nde skandal
Gündem

Ahlaksız CHP'li başkanın mesajları ifşa oldu! CHP'li Görele Belediyesi'nde skandal

Giresun’un Görele ilçesi, CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkındaki korkunç taciz iddialarıyla sarsılıyor. Belediye bünyesinde çalışan b..
Sarhoştan genel başkan olursa olacağı bu! Küfürbaz Özgür'den CHP'li vekillere de küfür
Gündem

Sarhoştan genel başkan olursa olacağı bu! Küfürbaz Özgür'den CHP'li vekillere de küfür

Gazeteci Fatih Atik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Özarslan dışında başka isimlere de küfürler ettiğini ..
Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’lileri panikletti! CHP’den Akın Gürlek’in bakanlığına çirkin tepkiler!
Siyaset

Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’lileri panikletti! CHP’den Akın Gürlek’in bakanlığına çirkin tepkiler!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak CHP’li belediye başkanlarının hırsızlıklarını yargıya taşıyan Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23