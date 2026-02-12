Dün TBMM bugün belediye meclisi… CHP’nin şirazesi iyice kaydı

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi, Şubat ayı oturumunda Hakkari’nin Şemdinli ilçesiyle yapılan "kardeş belediye" protokolünü gündeme aldı.

Protokol kapsamında Şemdinli’ye 100 milyon liralık bütçeyle bir spor salonu inşa edilmesi teklifi, mecliste CHP ve AK Parti grupları arasında sert tartışmaları beraberinde getirdi.

Projeye itiraz eden CHP Grup Başkanvekili Cüneyt Zorlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin ciddi bir borç yükü altında olduğunu savundu. Kaynağın Şemdinli yerine Trabzon’un ihtiyaçları için kullanılması gerektiğini belirten Zorlu, "Şemdinli’ye yapılacak bu yatırımın gerekçesini sorguluyoruz. Trabzon’daki belediyeler hizmet beklerken, 100 milyon liralık kaynağın il dışına aktarılması doğru değil" dedi.

MESELE KARDEŞLİK VE DAYANIŞMA

CHP’li Zorlu’nun eleştirilerine yanıt veren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cevdet Bayraktar, konunun sadece rakamlar üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Bayraktar, belediyeler arası dayanışmanın önemine dikkat çekerek, "Bu karar, belediyeler arası iş birliği ve kardeşlik çerçevesinde alınmıştır. Meseleyi sadece mali boyutla ele almak doğru olmaz" şeklinde konuştu.

Tartışmaya dahil olan AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Hüseyin Altıntepe de Şemdinli ile yapılan iş birliğini savundu. CHP grubunun tutumunu eleştiren Altıntepe, bu tür projelerin bölgeler arası kardeşliği pekiştirdiğini ve engellenmemesi gerektiğini söyledi.

Meclis salonunda tansiyonu yükselten CHP’li üyeler oturumun sona ermesinin ardından bina çıkışında da provokasyonlarına devam etti.