İsrail basınından çarpıcı analiz: Türkiye her yerde

TAHSİN HAN

Yahudi gazetesi Yedioth Ahronoth’da (ynet) Smadar Perry’nin kaleme aldığı analizde dikkat çeken ifadeler kullanılırken, siyonist yazar endişesini de dile getirdi.

“Türkiye her yerde” başlığını atan siyonist Perry, yazısında şu ifadeleri kullandı: “Netanyahu, Trump’ı İran’a saldırmaya ikna etmeye çalışırken, Erdoğan ve yakın dostu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ile savaşa karşı birleşik bir Arap cephesi oluşturma hareketine öncülük ediyor.

Türk hükümetinin tepesindeki ikiliyi, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iki yıl öncesine kadar 23 yıl boyunca Türkiye istihbarat servislerinin başında bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı takip etmekte fayda var. Fidan, cumhurbaşkanının mutlak sadık adamı ve sırdaşı olarak biliniyor ve Erdoğan, onun ‘benim yolumdan devam edecek kişi’ olduğunu zaten ilan etti.

Karar alma söz konusu olduğunda ikisi birbirine çok yakışıyor. Batı’da Fidan, yönetimin ‘beyni’ olarak görülmeye başlandı. Başkan Donald Trump’tan (sevdiğim sert bir lider) açık övgüler alan Erdoğan, Ortadoğu’da büyük bir hedefi var. Bu nedenle, ‘bölge üstü bir ittifak’ kurma ve bu süreçte ilişkileri geliştirme çabasıyla, Türk Cumhurbaşkanı’nın son dönemde bölgedeki kilit ülkelerin liderlerini ağırlamasını ve onlarla yaptığı görüşmeleri yakından takip etmek gerekiyor. Suudi Arabistan, Mısır, Katar Emirliği ve hepsinden önce İstanbul’a davet edilen Ürdün Kralı Abdullah. Erdoğan, Ankara’da düzenlenecek, Amerika ile İranlı ‘meslektaşıyla’ karşı karşıya geleceği ve kendisinin merkezde yer alacağı bir ‘zirveler zirvesi’ hayalini kurmaya devam ediyor.

Erdoğan ve Fidan, ABD ordusunun İran’a harekete geçmesiyle önlemler almaya başladı. Denklem açık: İran, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu petrolün yüzde 10’unu (ucuz fiyatlarla) ve daha da büyük miktarlarda doğal gazı satıyor. Buna karşılık Türkiye, İran’a gıda ürünleri sağlıyor. Bir savaşın tedarik zincirini aksatması ve İran-Türkiye sınırındaki Türk-Kürt cephesini genişletmesi bekleniyor. İsrail’in Suriye’deki Kürtlere verdiği destek, çok sıkı olmasa da, Erdoğan ve Fidan’ın dikkatinden kaçmıyor.

İki lider de boş durmuyor. Erdoğan, İran meselesinde Arap kampını sıkıştırmak için sessizce çalışıyor. Mısır, Ürdün ve Suudi kraliyet ailesinin İsrail’den uzaklaşması; tüm bunlar cumhurbaşkanlığı sarayını ve dışişleri bakanlığını cesaretlendiriyor. Bir anda Türkiye, Ortadoğu’nun her köşesinde kendine yer buluyor.

İsrail’in arenadan dışlandığını görüyoruz. Erdoğan, Katar, Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün’le ilişkileri geliştirdi silah satışı için görüşmeler yaptı. Erdoğan’ın İsrail ile aşırı yakın ilişkide gördüğü gerekçeyle cezalandırdığı Birleşik Arap Emirlikleri hariç Körfez’in her yerinde. Netanyahu şimdi Başkan Trump’a ‘Türk tehlikesi’ni sunmaya hazırlanıyor. Danışmanları not alacağı için Trump’ın etkileneceğinden emin olmak mümkün değil. Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve Katar, Tahran’da elçilik bulundurmuyor ama Erdoğan’ın isteğiyle İran’la normalleşiyorlar.”