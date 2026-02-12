  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Derin Marksist Ali Kemal Özcan'ın Oğlu DEM'li Giran Özcan, ABD'deki İsrail Lobisinin "Kürt Masası" Başkanı Oldu Lisede katliam yapan şahıs cinsiyet değiştirmiş LGBT'li sapkın çıktı! Bebek Otel sahibinin uyuşturucu testi belli oldu! Bütün mal varlığına el konuldu Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu Futbolda berabere kalmak yasaklandı! Meclis'te "Vesayet" provokasyonuna tokat gibi cevap! "Gereken cevabı verdik, evlerine gönderdik!" Kur'an Dinleten İmam ve Müezzin Sürgün Edildi! Esnaf şikayet etmişti ABD eskiye geri dönüyor! Trump’tan Pentagon’a "kömür" talimatı! Zelenskiy’den dünya kamuoyuna "koltuk" mesajı: Seçimler ancak ateşkesle mümkün! Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi çıkışı!
Dünya Ahmed Şara’ya 5 suikast girişimi
Dünya

Ahmed Şara’ya 5 suikast girişimi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ahmed Şara’ya 5 suikast girişimi

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye’deki yeni rejimi istikrarsızlaştırmak amacıyla geçen yıl Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve kabine üyelerine 5 ayrı suikast girişimi düzenlediğini ancak bunların engellendiğini açıkladı.

BM Genel Sekreteri António Guterres tarafından yayınlanan ve BM Terörle Mücadele Ofisi tarafından hazırlanan raporda, Suriye’deki yeni hükümetin üst düzey isimlerinin doğrudan hedef alındığı belirtildi.

Rapora göre, Aralık 2024’te Beşar Esad yönetimini devirerek göreve gelen Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın yanı sıra İçişleri Bakanı Enes Hasan Hattab ve Dışişleri Bakanı Esad Şeybani suikast girişimlerinin hedefi oldu.

Suikast girişimlerinin Halep’in kuzeyi ve Dera’nın güneyinde yoğunlaştığı ifade edildi.

Saldırıların arkasında, DEAŞ’ın “paravan bir yapılanması” olduğu değerlendirilen "Saraya Ensar el-Sünne" adlı grubun olduğu kaydedildi. Ancak DEAŞ’ın Şara’ya suikast girişimlerini ısrarla inkar etmesi, terör örgütü SDG’nin paravan kişileri kullanarak suçu DEAŞ’ın üzerine atmaya çalışmış olabileceği şüphesini de akıllara getirdi.  

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Her seçim öncesi ‘Erdoğan kaybetti’ diyordu! Erdoğan’ın elini sıkan Ruşen mutluluktan dört köşe oldu
Gündem

Her seçim öncesi ‘Erdoğan kaybetti’ diyordu! Erdoğan’ın elini sıkan Ruşen mutluluktan dört köşe oldu

2015 yılından beri her seçim öncesi “Erdoğan çoktan kaybetti” diyen, 2020’den itibaren “Erdoğan kaybetti ama kimin kazandığı belli olmayan b..
Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’lileri panikletti! CHP’den Akın Gürlek’in bakanlığına çirkin tepkiler!
Siyaset

Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’lileri panikletti! CHP’den Akın Gürlek’in bakanlığına çirkin tepkiler!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak CHP’li belediye başkanlarının hırsızlıklarını yargıya taşıyan Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’..
Başkan Erdoğan, Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuştu: Batı Trakya’da beklentimiz var! İsrail’i reddediyoruz...
Gündem

Başkan Erdoğan, Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuştu: Batı Trakya’da beklentimiz var! İsrail’i reddediyoruz...

Yunanistan ile imzalanan yatırım, deniz ticareti, ekonomik işbirliği, deprem, kültür, bilim ve teknoloji alanında imzalanan anlaşmaların ard..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23