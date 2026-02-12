Ahmed Şara’ya 5 suikast girişimi

BM Genel Sekreteri António Guterres tarafından yayınlanan ve BM Terörle Mücadele Ofisi tarafından hazırlanan raporda, Suriye’deki yeni hükümetin üst düzey isimlerinin doğrudan hedef alındığı belirtildi.

Rapora göre, Aralık 2024’te Beşar Esad yönetimini devirerek göreve gelen Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın yanı sıra İçişleri Bakanı Enes Hasan Hattab ve Dışişleri Bakanı Esad Şeybani suikast girişimlerinin hedefi oldu.

Suikast girişimlerinin Halep’in kuzeyi ve Dera’nın güneyinde yoğunlaştığı ifade edildi.

Saldırıların arkasında, DEAŞ’ın “paravan bir yapılanması” olduğu değerlendirilen "Saraya Ensar el-Sünne" adlı grubun olduğu kaydedildi. Ancak DEAŞ’ın Şara’ya suikast girişimlerini ısrarla inkar etmesi, terör örgütü SDG’nin paravan kişileri kullanarak suçu DEAŞ’ın üzerine atmaya çalışmış olabileceği şüphesini de akıllara getirdi.