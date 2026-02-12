  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MSB’den flaş açıklamalar Kabine muhalefeti çarptı CHP'liler 'bu kadarı olamaz' dedirtti: Tacizci başkana adliye önünde destek sloganları attılar! Dijital platformlarla iletişim aracından stratejik savaş alanına geçildi Savaşın yeni arenası sosyal medya Balkan ülkesinde bir ilk! Başbakan yardımcısı Türk oldu Uyuşturucu batağında bir fenomen daha! Enes Batur havalimanında kelepçelendi Mansur Yavaş hakkında 11. soruşturma! Beypazarı'na da fesat karıştırmış Çocuklarınızın çantasını hemen kontrol edin! Merkez Bankası’ndan "piyasa gerçekleri" ayarı: Enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü güncelleme! Epstein belgeleri Dubai’ye kadar uzandı: Sapkın CEO’nun kirli geçmişi DP World’ü yaktı! Milyar dolarlık yatırımlar durduruldu
Avrupa Avrupa’nın göbeğinde cephanelik kayıp: Almanya’da 47 bin "hayalet silah" alarmı!
Avrupa

Avrupa’nın göbeğinde cephanelik kayıp: Almanya’da 47 bin "hayalet silah" alarmı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Avrupa’nın göbeğinde cephanelik kayıp: Almanya’da 47 bin "hayalet silah" alarmı!

Almanya İçişleri Bakanlığı’nın 12 Şubat 2026 tarihli son verilerine göre, ülkede kayıtlı tam 47 bin 335 silah ve silah parçasının kayıp veya çalıntı olduğu açıklandı.

Alman Haber Ajansının Almanya İçişleri Bakanlığının verilerine dayandırdığı haberde kayıp veya çalınmış silah sayısının son 8 yılda neredeyse iki katına çıktığı belirtildi.

2025 sonu itibarıyla Ulusal Silah Listesi’nde 38 bin 277 silahın kayıp, 9 bin 58 silahın ise çalınmış olarak kayıtlı bulunduğu ifade edildi. 2018 başında ise kayıp silah sayısı 19 bin 282, çalınan silah sayısı 5 bin 249 olarak kaydedilmişti.

Haberde ayrıca, Aralık 2025 itibarıyla Almanya’daki avcılar, sporcular ve koleksiyoncuların yasal olarak yaklaşık 5 milyon silaha sahip olduğu bilgisi paylaşıldı.

 

Alman Polis Sendikası Başkan Yardımcısı Manuel Ostermann, çalınan silah sayısının endişe verici olduğunu belirterek, "Silahları çalanlar, hiçbir şeyden çekinmiyor. Özel konutlara giriyor, çelik kasaları kırıyor ve gerçek ateşli silahları çalıyorlar." ifadelerini kullandı.

Ostermann, çalınan silahların muhtemelen karaborsaya düştüğünü, bu yasa dışı ticaretin ancak polise daha fazla bütçe, genişletilmiş yetkiler ve uzman personel sağlanmasıyla engellenebileceğini bildirdi.

Almanya’da kiraladı Türkiye’de sattı! Elin Makedon’u lüks Audi ile vurgun yaptı: 80 bin Euro’luk "leasing" oyunu
Almanya’da kiraladı Türkiye’de sattı! Elin Makedon’u lüks Audi ile vurgun yaptı: 80 bin Euro’luk "leasing" oyunu

Avrupa

Almanya’da kiraladı Türkiye’de sattı! Elin Makedon’u lüks Audi ile vurgun yaptı: 80 bin Euro’luk "leasing" oyunu

Almanya hava savunmasını güçlendiriyor: Füze üretimine 1,5 milyar avro yatırım
Almanya hava savunmasını güçlendiriyor: Füze üretimine 1,5 milyar avro yatırım

Dünya

Almanya hava savunmasını güçlendiriyor: Füze üretimine 1,5 milyar avro yatırım

Konut krizi 2026'da zirveye çıktı!
Konut krizi 2026'da zirveye çıktı!

Avrupa

Konut krizi 2026'da zirveye çıktı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Her seçim öncesi ‘Erdoğan kaybetti’ diyordu! Erdoğan’ın elini sıkan Ruşen mutluluktan dört köşe oldu
Gündem

Her seçim öncesi ‘Erdoğan kaybetti’ diyordu! Erdoğan’ın elini sıkan Ruşen mutluluktan dört köşe oldu

2015 yılından beri her seçim öncesi “Erdoğan çoktan kaybetti” diyen, 2020’den itibaren “Erdoğan kaybetti ama kimin kazandığı belli olmayan b..
Başkan Erdoğan, Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuştu: Batı Trakya’da beklentimiz var! İsrail’i reddediyoruz...
Gündem

Başkan Erdoğan, Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuştu: Batı Trakya’da beklentimiz var! İsrail’i reddediyoruz...

Yunanistan ile imzalanan yatırım, deniz ticareti, ekonomik işbirliği, deprem, kültür, bilim ve teknoloji alanında imzalanan anlaşmaların ard..
Muğlalı gazeteciler harekete geçti: Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e sinsi operasyon!
Gündem

Muğlalı gazeteciler harekete geçti: Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e sinsi operasyon!

Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde üç dönemdir halkın büyük teveccühüyle seçilen AK Partili Belediye Başkanı Zeynep Güneş, bu kez kültürel değ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23